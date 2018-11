Sembla que la pressió de Toni Martí, que el dilluns passat va fer unes declaracions públiques on explicava que havia trucat “vàries vegades” a Joan Viladomat, soci majoritari de Saetde, sense fortuna, ha donat els seus fruits. Finalment, l'ha pogut localitzar i han mantingut una trobada, concretament durant un “dinar molt llarg”, en paraules de Martí. En aquest dinar han iniciat les converses per avaluar si hi ha alguna possibilitat de salvar la marca Grandvalira, en principi amb data de caducitat marcada pel maig del 2019.

Martí, que ha parlat aquest dijous al midgia durant el comiat del fins ara ambaixador espanyol, Manuel Montobbio, no ha volgut trascendir cap detall sobre com va anar aquesta trobada amb Viladomat. Únicament ha informat que s'han “emplaçat a tornar-se a veure aquest agost”. Possiblement aquesta segona reunió ja pugui ser amb l'altra part implicada en aquest afer, Ensisa. “Són dossiers seriosos, permeteu-me que no avanci res”, ha dit Martí per justificar el seu silenci, “ni en un sentit ni en un altre”.

Martí ha demanat “prudència” abans d'opinar sobre si encara hi ha possibilitats que el domini esquiable desapareixi, tot exposant que aquest agost és el mes clau pel que fa a un possible acostament entre les dues societats. Hi hauran “segur” més trobades, ha garantit.