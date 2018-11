El ministeri d’Educació i Ensenyament Superior ha obert la convocatòria 2018 dels ajuts per a la mobilitat d’investigadors que contribueix, entre altres beneficis, a millorar les competències investigadores, a promocionar la difusió dels resultats de la recerca i a enfortir les relacions amb altres institucions internacionals. La partida global d’aquesta convocatòria 2018 és de 20.700 euros que es poden distribuir lliurement entre les dues modalitats amb què compta la convocatòria.

Així, hi ha dos tipus d'ajuda: per a la participació en congressos científics, per participar-hi activament presentant comunicacions científiques o per formar part del comitè científic; i ajuts per a estades breus de recerca en centres R+D, empreses i centres de suport a la recerca, sempre que estiguin ubicats en una localitat diferent de l’habitual on l’investigador desenvolupa la seva activitat i resideix. Per a les dues modalitats l’estada de recerca ha de tenir una durada mínima d’un mes i màxima de sis mesos i es pot fer de manera continuada o en un màxim de dos períodes discontinus.

Per segon any consecutiu, les persones candidates poden demanar dos ajuts en la seva sol·licitud, una per a cada modalitat prevista en aquesta convocatòria.

Poden optar als ajuts les persones, a títol individual, que tinguin nacionalitat andorrana o la residència legal i efectiva d’una antiguitat mínima de cinc anys consecutius anteriors a l’entrada de la sol·licitud; també s'hi poden acollir aquells que tinguin la residència al país i desenvolupin el doctorat de manera presencial en una de les universitats del Principat.

El termini de presentació de les sol·licituds es tanca el divendres 21 de setembre. Les bases reguladores d’aquesta convocatòria es poden consultar a través de les pàgines web www.ensenyamentsuperior.ad/recerca o www.tramits.ad/plecsdebases.