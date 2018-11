El consell de ministres celebrat aquest dimecres ha donat el vistiplau a la publicació dels textos refosos de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) i de la Llei de l’impost sobre societats. Aquestes publicacions tenen l’objectiu de facilitar la consulta i claredat de les lleis, incloent totes les modificacions que s’hi han dut a terme.

La Llei de bases de l’ordenament tributari, del 2014, ja va establir que en el termini màxim de tres mesos, a comptar de les modificacions normatives, el Govern havia de publicar al Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) el text refós de les normes tributàries per tal de facilitar-ne la consulta. D’aquesta manera, la publicació del text refós facilita la consulta del text, ja que difon el redactat que és vigent i actualitzat a data d’avui.

Així, el text refós de la Llei de l’impost de societats incorpora totes les modificacions fetes a la llei del 2010. Inclou els canvis aportats per la modificació de la Llei de l’impost sobre societats, del 2011; la de regulació dels jocs d’atzar del 2014; la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del 2014; la de societats cooperatives d’Andorra, del 2015; la del fons de reserva de jubilació, del mateix any, i la de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, també del 2015. També incorpora les novetats previstes per la modificació de la Llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial, de l’impost sobre societats, de l’impost sobre la renda de les persones físiques, de la de bases de l’ordenament tributari, de la de societats anònimes i de responsabilitat limitada, i de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries. A més, incorpora les darreres modificacions introduïdes mitjançant la Llei del pressupost per a l’exercici 2018 i el text de modificació de la Llei de l’impost sobre societats del 2018.

Pel que fa a la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques, del 2014, el text refós incorpora les modificacions introduïdes per la modificació d’aquesta llei el mateix 2014; per la de regulació dels jocs d’atzar, del 2014, i per la Llei de mesures urgents per implantar mecanismes de reestructuració i resolució d’entitats bancàries, del 2015. També incorpora els canvis previstos pel text de modificació de la Llei de règim fiscal de les operacions de reorganització empresarial i de modificació de la Llei de l’impost sobre societats; de la Llei de l’impost sobre la renda de les persones físiques; de la de bases de l’ordenament tributari; de la societats anònimes i de responsabilitat limitada, de de l’impost sobre les plusvàlues en les transmissions patrimonials immobiliàries, del 2017. Finalment, s’introdueixen les darreres modificacions previstes en la Llei del pressupost per a l’exercici 2018 i la Llei de modificació de la Llei de l’impost sobre societats, del 2018.