L'executiu ha donat llum verda, durant el consell de ministres d'aquest dimecres, a la contribució voluntària de 40.000 euros per a fons i programes del Consell d’Europa i de la Unesco per a la cooperació al desenvolupament. En concret la quantitat es divideix a parts iguals per les dues administracions. Així doncs, es contribueix amb 5.000 euros al Pla d’acció per a la protecció dels infants refugiats i migrants a Europa del 2017 al 2019, i es dona 15.000 euros per als projectes centrats en l’eliminació de la violència envers els infants i les dones, pels programes del Consell d'Europa. Els 20 mil euros restants per a la Unesco es divideixen en 6.000 euros per al Fons del Patrimoni Mundial, 6.000 euros al Fons de la diversitat cultural, i 8.000 euros al Programa Internacional pel desenvolupament de la comunicació.

El consell de ministres també ha aprovat la modificació del reglament de funcionament de la mútua dels empleats de l’administració general i de l’administració de Justícia. Els canvis sobre el reglament, que es va aprovar el 2009, s’adapta el text a diversos procediments com la regulació del pagament de la retenció de l’IRPF, l’aportació al pla de pensions, i a la normativa vigent de la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) relativa al pagament de les baixes. Així la mútua practicarà, en base a la prestació econòmica satisfeta per ella, tant la retenció que correspongui en aplicació de la normativa reguladora de l’IRPF com la deducció corresponent a l’aportació al pla de pensions efectuada pel mateix beneficiari de la prestació. D’altra banda, la CASS abonarà directament a l’assegurat el pagament de les baixes dels membres de la mútua, atenent-se així als preceptes de la Llei de la Seguretat Social.

D'altra banda també s'ha decidit acceptar la invitació i la participar com a membre observador al Consell executiu del Centre Llatinoamericà d’Administració per al Desenvolupament (CLAD). El CLAD és l’organisme internacional intergovernamental de referència en matèria de funció pública a l’espai iberoamericà. La seva missió és promoure l’anàlisi i l’intercanvi d’experiències en l’àmbit de la reforma de l’Estat i de la modernització de la funció pública mitjançant l’organització de reunions internacionals, la publicació d’obres i la cooperació tècnica entre els seus membres.