El ministre portaveu, Jordi Cinca, ha confirmat que el Govern ha aprovat atorgar el plàcet d’ambaixador d’Espanya a Andorra a l’alcalde de Lleida, Àngel Ros, i que ara haurà de ser el govern espanyol el que faci el nomenament definitiu. Cinca ha destacat que el fet que l’estat espanyol hagi decidit nomenar una persona que “a priori coneix bé” Andorra i la seva realitat ha de contribuir a què s’enforteixin les relacions entre els dos estats, que Cinca ha de qualificat com de “privilegiades”.

El portaveu de l'executiu ha recordat que el nou ambaixador tindrà sobre la taula aspectes “importantíssims” com pot ser el de l’aeroport de la Seu i, en aquest sentit, Cinca ha destacat que el fet que Ros sigui una persona que conegui la realitat d’Andorra servirà perquè aquest projecte pugui rebre l’impuls necessari, tot i que ha recordat que tampoc no s’espera “una atenció” que no s’hagi tingut fins ara i que és una “prioritària” per part d’Espanya als assumptes que tenen a veure amb el Principat.

Pel que fa al fet que Ros no sigui un diplomàtic de carrera ha remarcat que entén que l’estat espanyol ha escollit la persona que els ha semblat que té el millor perfil per desenvolupar aquesta feina i ha recordat que no és una “qüestió estranya” que s’opti per ambaixadors que no són diplomàtics.

Cinca també ha volgut “agrair” la feina que ha fet Manuel Montobbio, del qual n’ha destacat una gran “sensibilitat” i coneixement del país que han fet que hagi “acompanyat” els dossiers relacionats amb Andorra amb “molt d’interès”.