Després de deixar en espera el projecte del ràfting per la constatació que a l'estiu normalment no hi baixa suficient cabal d'aigua, el comú de Sant Julià ha decidit posa fil a l'agulla amb el projecte del passeig del riu. Seguint en la línia del que es va aprovar en la darrera sessió del consell de comú, la corporació ha licitat el projecte i la direcció de l'obra per impulsar un passeig al marge del riu Valira, tal com recull aquest dimecres el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA).

La idea és que el nou passeig vagi al marge del riu i transiti des del casc urbà de Sant Julià fins a la frontera amb Catalunya. El concurs és nacional i les empreses que ho considerin oportú podran recollir la documentació i presentar-se al concurs fins el proper 30 d'agost. Actualment ja hi ha alguns trams a la parròquia que gaudeixen d'un espai transitable al costat del riu. L'objectiu, tal com ha relatat en diverses ocasions el cònsol major Josep Miquel Vila, és que la parròquia doni la cara al riu. “Gaudir del riu, aquesta idea continua i ho portàvem al programa electoral”, va recordat Vila en la passada sessió de comú.

Pel que fa a possibles projectes d'oci al voltant del riu, Vila ja va apuntar que els nous informes que s'estan fent per comprovar la viabilitat del ràfting, també contemplen altres activitats aquàtiques, com podrien ser les canoes.