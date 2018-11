La reforma de l’avinguda d’Enclar entre el carrer Prat Salit i la Borda Mateu ja ha finalitzat i ha servit per adequar el sistema de desguàs de les aigües pluvials i la construcció d’una rambla, que tindrà continuïtat un cop s’adjudiqui el projecte de la darrera fase de la xarxa separativa d’aigües, entre Prat Salit i Gil Torres, una obra per a la qual el comú ja ha convocat un concurs públic.

El tram que ja està finalitzat compta amb vuit metres d’amplada i és previst, tal com informen des del comú d’Andorra la Vella, que les obres de millora a la zona continuïn a partir de la tardor. D’aquesta manera, els treballs que s’hi faran seran la darrera fase de la xarxa separativa d’aigües i suposaran també un embelliment urbanístic, en una llargada de poc més d’un quilòmetre.

Les obres de separativa que ja s’han fet serveixen per posar fi a la problemàtica de les inundacions que històricament hi havia a la zona, tal com informen des del comú. Així, s’hi ha fet una galeria soterrada, s’ha col·locat un tub per conduir les aigües residuals i s’ha eixamplat la rasant de l’avinguda amb murs de contenció per assegurar el correcte desguàs de les aigües.

Pel que fa a l’embelliment, s’ha fet un carril bici i voreres més espaioses. S’ha instal·lat nou enllumenat, una mitjana enjardinada i diverses àrees verdes distribuïdes al llarg de la voravia. La millora s’ha pogut tirar endavant arran del conveni de cessió de terreny anticipada que va signar el comú d’Andorra la Vella amb Jesús Maestre Pal, que ha permès ampliar l’avinguda i guanyar un metre d’amplada per la banda dreta –en direcció a Espanya– i quatre més pel costat esquerre, en benefici dels vianants i ciclistes.

El desplegament de tota la xarxa de separatives a la zona de Santa Coloma tindrà un cost superior als tres milions d’euros. Concretament, el tram de l’avinguda d’Enclar ha suposat una inversió d’1,5 milions d’euros, mentre que el de l’avinguda Santa Coloma costarà 1,7 milions.