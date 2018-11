La casa italiana de bosses de mà i complements Obag ha obert botiga pròpia al centre comercial illa Carlemany per oferir al públic totes i cadascuna de les seves acolorides propostes. El projecte d’Obag ja comptava amb el seu espai, tot i que compartit, a la botiga de joies de Nerea Aixàs, que ara li ha volgut donar una nova embranzida per oferir un espai a illa Carlemany dedicat el cent per cent a la marca italiana. En aquest sentit, Nerea Aixàs ha explicat que “és un producte que oferíem des dels inicis del centre comercial, ara fa nou anys, però centralitzat en els rellotges, un altre dels productes d’Obag, una marca molt vinculada a la moda, que segueix totes les tendències i que no para de treure novetats”.

Obag és més d’una bossa de mà en un sol producte. El vaixell insígnia de la marca –i clau de l’èxit– és la personalització de cada peça: les bosses, de molts colors i formes, compten amb un munt de complements i accessoris a escollir i intercanviar (nanses, folre interior, tanca…), de manera que es pot personalitzar des de zero per esdevenir finalment una bossa de mà única i exclusiva per a la seva propietària. “La idea és fer-te la bossa a mida, segons els teus gustos”, ha explicat la responsable del projecte conjuntament amb Aixàs, Sol Rossell. “És una marca molt versàtil, fresca, divertida i diferent, que juga amb els colors i amb la possibilitat d’intercanviar totes aquestes peces, segons la temporada. A més, és un producte de qualitat. Tots els materials i els plàstics que s’utilitzen són ecològics i les bosses estan fabricades amb goma EVA, un material sostenible i ecològic”, ha afegit.

L’Obag Store d’Andorra es va inaugurar a la planta baixa d’illa Carlemany oficialment el 19 de juliol, malgrat que ja va obrir les seves portes a principis de mes. Obag va néixer a Milà el 2009 i avui compta amb unes 400 botigues arreu del món en prop de 40 països. Només a Espanya disposa de més de 25 punts de venda.