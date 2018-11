Les persones interessades en obtenir el certificat d'aptitud per a l'exercici de la professió d'advocat tenen una nova oportunitat el proper mes d'octubre. El Butlletí Oficial del Principal d'Andorra (BOPA) publica aquest dimecres un edicte, del Col·legi d'Advocats, de convocatòria de les proves per a l'obtenció del certificat, que inclouen un examen sobre dret andorrà i deontologia professional, examen sobre casos pràctics per resoldre problemàtiques sobre dret i una prova de coneixement de llengua catalana.

Les proves tindran lloc el 3 d'octubre a la seu del Col·legi d'Advocats, mentre que la de català serà el dia abans, al Centre d'Autoaprenentatge de Català d'Escaldes-Engordany. Totes les proves s'han de superar amb almenys un 5 de nota sobre 10, per poder realitzar les posteriors pràctiques de formació.

Una de les demandes del col·legi, en relació a aquestes proves d'accés, era limitar el nombre de convocatòries a les que es podien presentar els candidats. Tal com va explicar la degana que representa al col·lectiu, Sophie Bellocq, s'havia detectat que hi havia persones que es presentaven “sense estudiar” ni tenir els coneixements suficients. Així ho van traslladar al Govern. Però aquesta demanda no ha estat escoltada, han recordat fonts del col·legi. Almenys en aquesta convocatòria no hi ha cap mena de limitació al respecte.

Aquest examen es va instaurar al 2016 per obrir l'accés a l'exercici com a advocat. Des de llavors s'han fet quatre convocatòries, una per semestre, en les quals el volum de candidats no ha estat massa elevat. Així, en la primera n'hi va haver dos i cap la va passar; a la segona s'hi van presentar cinc persones, tres de les quals van aprovar; a la tercera hi va haver quatre candidats amb el 50% d'aprovats i a la quarta, del mes de març, hi va haver quatre candidats dels quals només un va superar amb èxit l'examen.