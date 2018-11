El Centre de Recerca Sociològica de l'Institut d'Estudis Andorrans (CRES) està elaborant un estudi sobre la situació de dependència a Andorra, per conèixer les malalties que destaquen i les necessitats tant dels malalts com de les persones cuidadores. L’objectiu del CRES és, segons la investigadora Núria Segués, quantificar les persones amb situació de dependència, així com les seves necessitats. A més, la investigació també vol conèixer la realitat de les persones que s’encarreguen de les cures de les persones amb situació de dependència; és a dir, si són dones o homes, si la seva tasca està remunerada o si compten amb una formació específica.

La investigació es troba en la primera fase, en la qual s'estan recollint enquestes de totes les persones que atén el ministeri d'Afers Socials a través de la Comissió Nacional de Valoració (Conava), així com les enquestes que el centre va repartir el 16 de maig, en la conferència sobre fibromiàlgia que va organitzar la fundació Crèdit Andorrà en col·laboració amb l'Associació de Malalts i Afectats Reumàtics, Fibromialgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica (Amare). Un cop recol·lectats tots els qüestionaris, l'equip d'investigació portarà a terme un seguit d'entrevistes a persones que formin part dels col·lectius estudiats i, en una segona fase de la investigació, passarà a analitzar els resultats.

Els treballs del CRES es troben, segons Segués, en “una fase molt incipient”, per aquest motiu no presentaran els resultats de la investigació fins al 2019. L'estudi és una petició de l'Associació de Dones d'Andorra (ADA) i hi col·laboren el ministeri d'Afers Socials, la Universitat de Lleida, la Federació Andorrana d'Associacions de Persones amb Discapacitat (FAAD) i Amare.