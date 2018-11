El Govern ha confirmat la recepció dels cinc recursos que les empreses que havien optat a la llicència del casino han presentat contra la resolució del concurs que va guanyar Jocs SA. Tot i que les empreses creien que el termini acabava divendres a les 15 hores, finalment es va allargar fins a aquest dilluns, ja que el període hàbil concloïa dissabte i, per tant, la data límit es passa al dia hàbil següent, és a dir, aquest dilluns, tal com han concretat des de l’executiu. A partir d’ara el gabinet jurídic disposa d’un termini de dos mesos, prorrogable per un mes més, durant el qual s’analitzaran els arguments presentats per les diferents empreses i també es demanaran els informes pertinents al Consell Regulador Andorrà del Joc (CRAJ).

Des de l’executiu han confirmat també que Jocs SA, que disposava de quinze dies per formalitzar la sol·licitud de la llicència, ja ha fet aquest tràmit i que ara el CRAJ compta amb un termini de dos mesos per resoldre-la. Cal recordar que la proposta de l'empresa és la de fer un casino a Prat de la Creu que hauria d'estar operatiu cap a mitjans del 2020. El cost de l'edifici estarà al voltant dels 16 milions d'euros per a una instal·lació que espera uns 196.000 visitants el primer any i 217.000 a partir dels dos anys de funcionament.

Cal recordar que cinc de les empreses que optaven a quedar-se amb la llicència del casino van presentar entre dijous i divendres de la setmana passada cinc recursos. Van ser Barrière, Cierco-Partouche, Genting, Casinos d’Àustria i Cirsa. Tot i que inicialment es va parlar de la possibilitat que fessin un recurs conjunt, finalment van optar per fer-ho de manera individual al·legant en les seves apel·lacions arguments contra els criteris i els processos per a l’avaluació de les ofertes.