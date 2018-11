Si el diumenge a la nit els protagonistes de la festa major eren els amants de Los Brincos, aquest dilluns la nit és dels joves. Tres grups catalans seran els encarregats de fer saltar i ballar a tothom que s'apropi a la plaça de la Germandat.

Roba Estesa obrirà els concerts d’aquest dilluns a la plaça de la Germandat. El grup, que és la primera vegada que ve a Andorra, ha preparat una “petita sorpresa” amb l’Esbart Laurèdia. “Ja fa temps que estem connectades perquè ens van escriure un correu per demanar-nos les cançons i, ara que hi ha l’oportunitat que anem a Sant Julià, pujaran a ballar unes cançons”, ha explicat la cantant del grup, Gemma Polo, en declaracions a l'ANA.

Les precursores del 'folk calentó' no creuen allunyar-se del gènere perquè, tot i que hi ha hagut una evolució entre el primer i el segon disc, continuen mantenint elements tradicionals com el violí o l'acordió. Tanmateix, Polo ha explicat que una de les seves característiques és “cantar música reivindicativa des d'un punt de vista feminista i, com que això encara no ho perdem, encara ens podem definir en aquest gènere”.

“A l'agost és una bestiesa, sort que li hem dit a l'home aquell que munta els concerts que pari”, ha explicat el cantant de la banda Buhos, Guillem Solé. El grup de Calafell ja és la segona vegada que actuen a la plaça de la Germandat, en un dels setze concerts que tenen programats al llarg del mes i que els portaran per escenaris d'arreu de Catalunya.

La banda agraeix que des del comú lauredià s’aposti per grups catalans, ja que “per a nosaltres és un honor venir al país del costat”. El públic de la festa major podrà gaudir dels temes del seu darrer treball ‘La gran vida’, però també temes que la gent sempre demana, com 'Brama' o 'Birres i més birres'. “El que volem és que la gent participi i hi hagi 'feedback'”, ha comentat Solé, “i si no el trobem ens motivarem i ens trencarem la cara fins que fem que la gent participi en la nostra festa.”

Els encarregats de tancar la nit seran Itaca Band, amb moltes ganes de fer festa i que la gent s'ho passi bé. “És tan bonic quan hi ha aquesta energia que va i ve, on el públic està cantant i tu també els hi estàs cantant amb ells”, ha explicat el baixista de la banda, Kel Sangüesa. Des d'Itaca Band sempre busquen connectar amb el públic perquè, en veure'l gaudir, “és quan millor ens ho passem nosaltres”.

El conseller de Cultura, Josep Roig, ha aprofitat per recordar la campanya que han posat en marxa des del comú. Amb el lema 'Emporta't el seny de festa', volen conscienciar a la gent jove beure amb moderació i de gaudir de la festa major des del respecte.