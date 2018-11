Prop d'un miler de persones s’han reunit aquest dilluns a la plaça Major de Sant Julià de Lòria per gaudir d’un dels actes més tradicionals de la festa major laurediana: els balls de la Dama Blanca i de la Marratxa.

El cònsol major de la parròquia, Josep Miquel Vila, ha destacat l’orgull que li produeix veure una plaça plena amb gent de totes les edats i fins i tot ha fet broma albirant una possible ampliació de la plaça si el nombre d’espectadors segueix creixent any rere any.

La jornada d’enguany era, més enllà d’un dels actes més destacats de la festa major, un dia de celebració per la colla de geganters de Sant Julià de Lòria, perquè la dama Blanca i el rei Moro compleixen 35 anys d’història. També estava d’enhorabona l’Esbart Laurèdia, que compta ja amb 55 anys d’actuacions.

Els geganters han estat els encarregats d’iniciar la tarda amb el tradicional ball de la Dama Blanca seguint el so de la banda. Tot seguit, ha començat el torn dels diferents grups de l’esbart de la parròquia, que han mostrat l’après durant tot l’any als familiars i amics que s’han aproximat fins a la plaça Major del poble.

Un dels moments àlgids de la tarda ha sigut quan el grup de bastoners de l’esbart ha ballat la cançó de Roba Estesa, ‘Una altra ronda’. Des de l’esbart s’ha volgut agrair el compromís del comú amb la campanya que promou el seny de festa major. El ball, coreografiat per Jaume Torra, es podrà tornar a veure aquesta mateixa nit en el transcurs del concert que Roba Estesa que es fa a la plaça de la Germandat a les 22.30 hores.

Com sempre, el millor es deixa per al final. Amb l'aparció dels components del ball de la Marratxa, la plaça ha esclatat amb aplaudiments per gaudir del moment més esperat. L’actuació s’ha fet dues vegades, i la segona ha començat amb la plaça plena d’infants replegant carmels que havia tirat el públic en acabar el primer dels dos balls.