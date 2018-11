Per tercer any consecutiu, el comú d’Andorra la Vella ha presentat el cicle de concerts ‘Rimes, capital musical’, que tindrà lloc cada dimarts i dijous d’agost a la plaça de la Rotonda. “El que pretenem és que la gent gaudeixi d’una parada musical mentre fa l’experiència de compra”, ha explicat la consellera de Promoció Turística i Comercial, Mònica Codina, amb l'objectiu de dinamitzar l'avinguda Meritxell. Un total de nou actuacions faran un repàs per gèneres musicals com les havaneres, el flamenc, el jazz o la música llatina. Totes les actuacions són gratuïtes i començaran a dos quarts de vuit de la tarda, a excepció de l’esbart dansaire, que inaugurarà el cicle aquest dijous a les vuit de la tarda.

L’esbart dansaire oferirà una actuació dividida en dos. En primer lloc, faran un repàs per les seves danses més reconegudes, mentre que la segona part del concert serà un taller interactiu per aprendre el ball del contrapàs. El dimarts 7 d'agost serà el torn d'Els Cremats, un grup de sons cubans que celebra enguany els vint anys d'experiència sobre els escenaris. A Andorra la Vella presentaran 'Vintage', un disc recopilatori ple d'havaneres, sons cubans i cançons de taverna.

El dijous 9 d'agost prendran l'escenari Yadida Ferrer Quartet. La cantant d'origen cubà portarà a la capital els ritmes llatins típics de la seva terra, passats pel sedàs del jazz, mentre que el 14 d'agost actuarà Toni Carlo, amb la seva interpretació dels temes més coneguts de Joan Manel Serrat.

El flamenc arribarà a la plaça de la Rotonda el dijous 16 d'agost de la mà d'Oleandole, un grup que reinterpreta el gènere fusionant-lo amb el jazz i el swing. El dimarts 21 d'agost serà una tarda per a les versions. El grup Fair Play retrà homenatge al cantant americà Stevie Wonder, però també a altres intèrprets com Michael Jackson o Amy Winehouse, per fer ballar al públic.

L'actuació estrella del cicle tindrà lloc el dijous 23 d'agost, amb el grup Mariachi Mestizo. És la tercera vegada que el comú es decanta per aquest gènere perquè atrau molts espectadors. “Apostem per música autòctona d'intèrprets del país”, ha explicat l'assessor cultural de la parròquia Josep M. Escribano.

De la mateixa manera, els amants del ball tindran una cita el dimarts 28 d'agost amb Soweto, formació que interpretarà temes de jazz i rhythm & blues. The Absolute Bellinis posarà el punt final als concerts, amb un homenatge a l'època daurada de Hollywood.