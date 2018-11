El cap de Govern, Toni Martí, no localitza al soci majoritari de Saetde, Joan Viladomat. “L'he trucat vàries vegades però no l'he pogut localitzar, continuaré insistint”, ha explicat, “perquè penso que aquest agost ens hauríem de veure”. Martí vol parlar amb Viladomat per concretar una reunió a tres bandes entre el mateix Govern, Saetde i Ensisa, per mirar de salvar la marca Grandvalira i allunyar-la d'un trencament previst per mitjans de l'any vinent. Martí ja ho va anunciar fa dues setmanes –durant una roda de premsa a Soldeu– que s'havia marcat com a objectiu aquest estiu asseure les dues societats i mirar d'acostar posicions. Però quinze dies després no hi ha hagut cap moviment.

En qualsevol cas, Martí s'ha mostrat convençut que aquesta reunió es farà, i que a més es farà “dins de la tranquil·litat”, perquè a més “puc entendre els arguments d'uns i altres”. I si cal fer més d'una reunió, es faran “les que siguin necessàries”, ha puntualitzat. El cap de Govern és conscient, però, que l'última paraula la tenen Ensisa i Saetde, malgrat confiar que “podem ser d'utilitat”, fent referència al paper de l'executiu en aquest afer.

Tal com ja va fer fa quinze dies, el líder taronja ha reiterat que confia que no es trencarà una marca que és beneficiosa per “Saetde, per Ensisa i per Andorra”: “Vull entrendre que, com a mínim, el domini esquiable s'ha de preservar”, ha demanat. Ha recordat que sobretot els turistes que venen de més lluny escullen Andorra per aquest “domini esquiable, que és una enveja” i que no en té cap de “comparable” als Pirineus.

Martí, que ha fet aquestes declaracions durant el passeig que ha fet aquest dilluns al migdia al nou camí entre la Cortinada i Ansalonga, també ha parlat del Cirque du Soleil, el qual ha posat punt i final aquest cap de setmana a la seva estada al país aquest estiu 2018. La decisió sobre si s'ha de continuar apostant per la fórmula del Cirque la tindrà el pròxim executiu. En qualsevol cas, ha recordat que quan es va fer per primera vegada al país va rebre “crítiques i més crítiques”, però “em quedo amb que ara ningú ho critica i amb que està consolidat”. El que representa una “gran feina feta per Francesc Camp”, ministre de Turisme, ha remarcat.

Finalment, i preguntat per la data de les properes eleccions, ha reiterat que la donarà durant el debat d'orientació política previst pel 16 i 17 de setembre. I pel que fa al possible candidat a cap de Govern per Demòcrates per Andorra, “segur que n'hi haurà” però, a data d'avui, “no hi ha novetats”, ha manifestat.