Ja són disset les edicions del Campus Universitari de la Llengua Catalana. Enguany els trenta estudiants d'arreu del món passaran una setmana a la Massana per seguir aprofundint en l'estudi del català i per conèixer el Principat a escala cultural i natural. Des que es va crear el campus, han passat centenars d'estudiants que en les seves universitats estudien la llengua oficial d'Andorra.

“Cada estiu rebem personatges il·lustres pel que aporten i per la curiositat que demostren per la llengua catalana. La seva elevada preparació tècnica els serviran per reafirmar l'aprenentatge oral i podran gaudir d'experiències que esperem que siguin notables”, ha afirmat Montserrat Planellas, directora de Cultura. Planellas també ha destacat la importància de les relacions bilaterals que es produiran amb els estudiants: “La llengua uneix territoris i persones que som molt diferents. Les diferències culturals serviran perquè aprenguem uns dels altres i perquè descobreixin la riquesa gastronòmica, literària, natural i folklòrica d'Andorra”.

Al seu torn, el conseller de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat del comú de la Massana, Sergi Gueimonde, ha volgut incidir en les activitats culturals que van més enllà de les hores d'estudi de la llengua catalana. “Són joves que comparteixen la passió per aprendre, però també volen divertir-se, així que des del comú hem preparat propostes d'espectacles i patrimoni cultural, natural i social de la parròquia i del país perquè ampliïn els seus coneixements en tots els àmbits”, ha assegurat Gueimonde.

El coordinador del 17è Campus Universitari de la Llengua Catalana és el filòleg Joan Ramon Marina, qui ha destacat el gran objectiu d'aquestes dues setmanes que han portat als 30 estudiants a Girona, la Catalunya Nord i ara a Andorra: “Les conclusions més importants que ens enduem cada any és que podem fer conèixer Andorra a ciutadans que venen de diversos països i que difícilment vindrien a casa nostra si no fos per aquesta oportunitat”, ha reflexionat Marina.

La temàtica general d'enguany gira al voltant de la relació de la societat i la seva capacitat solidària davant de situacions adverses. En aquest sentit, després de dos dies per descansar de les emocions viscudes a Girona, els estudiants provinents de països com Cuba, la Xina, els Estats Units, Sèrbia o Alemanya, han començat les classes de català a Andorra aquest dilluns però també assistiran a conferències com la impartida per Roser Porta. L'escriptora durà a terme el dimarts dia 31 la ponència 'Andorra i la Segona Guerra Mundial', que pretén aprofundir en la petjada que aquest conflicte va deixar al Principat.

Marina ha volgut destacar la importància que té per al país poder explicar el que va passar durant la Segona Guerra Mundial. “Descobrirem amb els estudiants una època molt important per a nosaltres i farem un homenatge als passadors andorrans que van ajudar a sortir d'aquell infern a famílies jueves i soldats britànics”, ha avançat el filòleg. El divendres 3 d'agost es clausurarà la nova edició del campus i es posarà el punt final al viatge d'uns estudiants que passaran a ser ambaixadors de la cultura catalana i del patrimoni tant cultural com natural d'Andorra.