La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) ha presentat aquest dilluns la composició dels equips per a la temporada 2018-2019. L’objectiu, tal com ha destacat el director tècnic, Carles Visa, és posicionar “un andorrà entre el top 30 mundial” i d’una forma “potser més permanent” que fins ara. Entre les novetats per a aquesta temporada 2018-2019 hi ha que Carla Mijares i Jessica Núñez s’incorporen al grup de formació de l’esquí alpí femení mentre que en el de nois les incorporacions són Roger Bartumeu, Robert Ferrari i Ty Acosta.

L’equip femení tindrà a Mireia Gutiérrez com a representant a la Copa del Món d’eslàlom; Carmina Pallàs i Cande Moreno a l'equip de velocitat que participarà en el circuit de Copa d’Europa i puntualment a la del món i el grup de formació, que a banda de Mijares i Núñez comptarà amb Zoe Ramírez i Xènia Rodríguez, a les quals s’incorporarà també Sissi Hinterreitner quan es recuperi totalment de les lesions. Tal com ha comentat Visa, “la idea és el treball en conjunt de tots els grups”, sobretot ara a l’estiu, si bé després se separaran. La novetat és que Roger Vidosa dirigirà l’equip femení i s’encarregarà també del programa de Copa del Món; també s’incorpora Dejan Poljansek, que pot “aportar molt” al grup de Moreno i Pallàs. Pablo Vallina serà el ‘service’ i Yago Antes serà el nou entrenador de formació.

Pel que fa als nois, a banda de les incorporacions a formació, hi haurà un grup A ‘Elit’ amb el programa de Copa del Món on serà Joan Verdú; un programa de velocitat amb Marc Oliveras, Kevin Courrieu i Matias Vargas que faran Copa del món i d’Europa, i un tercer grup de Copa d’Europa tècnica amb Àxel Esteve, Xavi Salvadores i Àlex Rius. Tal com ha comentat Visa, es prioritzaran les estades a l’hemisferi sud. Verdú comptarà amb un a estructura pròpia amb Cyprien Richard com a entrenador i Toño Gongora com a ‘service’. Simon Bastelica entrenarà els velocistes, que tindran com a ‘service’ Romain Buttard. El grup Copa d’Europa tècnica el pilotaran Max Tissot i Nicolas Belcredi. Pel que fa al grup B de formació, la prioritat és que els joves que l’integren puguin ser al programa 'Elit' en un termini de “tres-quatre anys”, tal com ha destacat Visa, un cop hagin acabat el batxillerat i hagin aconseguit els objectius per ser als equips nacionals. A banda de les novetats de les incorporacions esmentades conformen el grup Joaquim Rodríguez, Gabriel Bartumeu, Albert Torres i Xavier Cornella. Aquest darrer farà la pretemporada amb el grup A pels bons resultats aconseguits. Quant a la preparació d’aquest grup B, Visa ha destacat que s’evitaran les glaceres i que es faran estades de més llarga durada al nord d’Europa. Xavier Bellsolà i Rob Davis seran els responsables de la preparació.

Quant a la secció de fons, l’estrcutura serà la mateixa que la temporada passada. Joan Erola continuarà com a responsable i s’incorporarà novament Laura Orgué com a tècnica de Carola Vila. Els objectius tant per a Vila com per a Irineu Esteve són els mateixos que l’any passat, tot i que Esteve tindrà més presència en Copa del Món amb l’objectiu de ser entre els 30 primers.

Quant a l’’snowboard’, Lluís Marín tindrà una major integració a l’equip francès, per la qual cosa haurà de fer estades més llargues al país veí. Quant a Maeva Estévez, continuarà amb l’equip francès i s’espera que continuï la seva recuperació. Els entrenadors seran Kevin Struckl, de Marín, i Kevin Rolland per a Estévez.

Pel que fa al ‘freestyle’ la principal novetat serà que s’incorpora un preaparador físic a demanda de la federació espanyola. Serà Eric Uriguen. Els corredors seran Carles Aguareles i Pau Rabassa i els objectius seran la participació en Copa del Món i d'Europa.