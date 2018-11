La policia ha detingut a Escaldes-Engordany un home resident de 29 anys per tràfic de marihuana. Els agents van enxampar el detingut en flagrant delicte a la via pública de la parròquia, mentre efectuava la venda de 8 grams de marihuana a una persona, i tenia en la seva possessió 5'8 grams més d'aquesta substància. Posteriorment, el cos d'ordre va efectuar una perquisició al seu domicili i al traster –ubicats també a Escaldes-Engordany–, i van ser decomissats 578'8 grams de marihuana, 0'4 grams de cocaïna, així com una bàscula i unes 100 bosses de plàstic per confeccionar dosis. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 22 persones durant aquesta darrera setmana (del 23 al 29 de juliol). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la salut pública (2), contra el patrimoni (3), contra la seguretat del trànsit (14) i altres delictes (3).

D'altra banda, la policia ha detingut tres persones a la Massana i Andorra la Vella com a presumptes autors del delicte de furt amb força en un bar. Un home resident de 37 anys va ser detingut a la Massana després de saltar l'alarma en un bar de la Massana. Al lloc dels fets els agents van constatar que el pany de la porta estava forçat tot i que estava correctament tancada. Després de la investigació, els agents van detenir l'home, que hauria accedit en dues ocasions al bar, sostraient un total de 250 euros de la caixa registradora i uns 27 cupons de loteria. A més, la policia ha detingut dos joves residents de 19 i 20 anys per un furt amb força en un bar de la capital. De la investigació duta a terme se'n desprèn que els autors van accedir al local per una finestra i es van endur la caixa registradora. Posteriorment, van ser detinguts al rec del Solà, acompanyats d'un menor de 16 anys, mentre donaven cops a la caixa per intentar obrir-la. El botí obtingut serien els diners de fons de caixa i un pot que contenia uns 100 euros.

Per un altre costat, la policia ha procedit a la detenció de dotze persones per un delicte contra la seguretat del trànsit en el marc de la campanya d'alcoholèmia que el cos d'ordre està portant a terme durant aquest mes de juliol.

Per últim, la policia ha detingut un home resident de 37 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la intimitat i inviolabilitat del domicili, la seguretat col·lectiva i la llibertat. Després d’un altercat entre diversos joves a la via pública, a la vila de Sant Julià de Lòria, una de les parts va denunciar al detingut, per amenaces mitjançant l’aplicació Whatsapp tant a ella com a la resta d’implicats. Al mateix temps, hauria obtingut les seves dades personals de forma il·legítima (informàticament) i, finalment, es va desplaçar al despatx central de la policia amb el seu vehicle i va donar positiu al control d’alcoholèmia (1’09g/l.). A més, agents del cos han detingut un home resident de 36 anys com a presumpte autor d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic. Requerits en un domicili particular d'Andorra la Vella per una agressió familiar, el net hauria maltractat la seva àvia.