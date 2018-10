Els Beatles espanyols o la millor banda dels anys 60. Així són recordats Los Brincos, el grup que encapçala la nit 'revival' del diumenge de festa major de Sant Julià de Lòria. La banda, pionera del pop espanyol, arriba a la parròquia laurediana enmig de la seva gira per celebrar els 50 anys de vida i després de la baixa d’última hora de Georgie Dann per motius de salut.

És el primer cop que la mítica formació musical actuar en territori andorrà i ho farà per recordar hits que han sobreviscut al país del temps, com poden ser ‘Un sorbito de champagne', 'Tú me dijiste adiós' o 'Lola'. “És una nit molt especial per a diferents generacions de la parròquia perquè podran recordar o redescobrir els grans èxits del grup que perduren en el temps i que auguren que encara tindran molta més trajectòria”, ha assenyalat el conseller de Finances i Administració del comú de Sant Julià de Lòria, Joan Gómez.

Miguel Morales, actual líder del grup i germà d’Antonio Morales Junior, un dels membres fundadors, ha volgut destacar la feina feta pels quatre músics que van crear el grup. “Encara recordo que amb 14 anys els sentia assajar al garatge de casa i ja tenia clar que triomfarien, per això quan al 1967 em van proposar d’unir-m'hi, no ho vaig dubtar”, rememora Morales. Alhora, també ha volgut agrair a totes les persones que els han escoltat durant tants anys: “És gràcies als pares i avis que ens han seguit, que som aquí en aquest moment i encara se’ns coneix”.

Per Morales, la clau de volta per poder aguantar tants anys sobre els escenaris i no només sobreviure a diferents generacions, sinó unir-les sota un mateix so, és el fet d’haver pensat des del principi en una marca. “Vam ser el primer grup a començar a compondre cançons en castellà. Alhora vam tenir molt presents i cuidades les harmonies vocals. Van existir grups com Mocedades, Secretos o El Consorcio, que també van encaminar-s’hi, però hem sobreviscut als anys i actualment la majoria de formacions no investiguen en aquesta direcció”, ha explicat Morales.

La Plaça de la Germandat de Sant Julià de Lòria es vestirà de gala a mitjanit per rebre una de les bandes de música que més gent han marcat en el panorama espanyol. “Esperem que el públic recordi aquelles cançons amb nosaltres i puguem brindar per una nit màgica”, ha conclòs Morales abans de bromejar en què potser ara s’hauria de brindar amb un glopet de cava, en lloc de xampany.