La construcció d'un parc logístic a Andorra, instal·lació d'àmplies dimensions pensada per als transportistes, especialment per realitzar intercanvi de mercaderies i organitzar la seva distribució, comença a ser una necessitat. Així ho assegura el sector, que recorda que la recuperació econòmica ha portat també un augment de les importacions, especialment aquelles arribades d'Espanya. L'Associació de Transportistes i Mercaderies de Carburants d'Andorra (ATMCA) exposa que les vies urbanes estan cada vegada més “saturades” de camions, a paraules del seu gerent, Víctor Filloy. “No pot ser que estiguem fent transports amb vehicles tan grans pel país, portant mercaderies amunt i avall”, ha afegit. Si no es fa el parc logístic, Filloy ha alertat que el país acabarà tenint “un problema” de distribució.

Filloy ha plantejat que totes les graus ciutats tenen naus logístiques a la perifèria on camions de grans dimensions descarreguen la mercaderia, perquè camions més petits en facin la distribució, per exemple a comerços o a empreses del sector de l'hostaleria. Andorra necessita aquesta instal·lació, que s'hauria d'ubicar a l'entrada del país a tocar amb la frontera d'Espanya, a Santa Coloma o, si no és viable per un tema d'espai, tampoc seria mala opció a la Seu d'Urgell, al parer d'ATMCA.

D'aquesta manera, es podria lidiar amb l'augment de les importacions, que s'ha accentuat els darrers quatre anys. L'any passat les provinents d'Espanya van sumar un valor de 832 milions d'euros, mentre que les provinents de França van sumar 180 milions d'euros. En total, sumant les de tots els països, el 2017 es va tancar amb un valor per importacions de 1.307 milions, el que representa uns 80 milions més que el 2016 i uns 140 milions més que el 2016. Aquests 1.307 milions representen quanties similars a les d'abans de l'esclat de la crisi econòmica.

Per la part espanyola, ha assegurat Filloy, el valor de les importacions augmenta a raó de 30 milions d'euros per any aproximadament. En canvi, per la part francesa “està estabilitzat”.