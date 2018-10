L'espectacle del Cirque du Soleil 'Diva' ha arribat aquest dissabte a la nit a l'espectador 100.000. Es tracta de Toni Gallego i la Cristina Salmeron, de Tarragona, que juntament amb els seus fills, han pujat expressament a Andorra per veure l'espectacle. Són una família assídua als espectacles de la companyia canadenca i aquest és el tercer any seguit que han vingut a Andorra per gaudir del circ. “L'any passat vam venir un cap de setmana i teníem entrades pel divendres amb cadira i ens va agradar tant que el dissabte vam repetir de peu. Fa dos anys vam fer el mateix”, recorda Gallego.

La família viatja regularment a Andorra, “gairebé un cop cada mes o mes i mig per comprar i passejar”, ha assegurat Gallego. Salmeron s'ha mostrat “molt contenta” per haver estat els espectadors 100.000 i estan encantats amb el premi que ha rebut, un cap de setmana per a l'estiu de l'any que ve. A més, podran repetir per quart any consecutiu veient l'espectacle del Cirque du Soleil perquè també han rebut entrades per l'espectacle de l'any vinent.