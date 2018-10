A Sant Julià de Lòria ja estan de Festa Major. Les activitats van arrencar aquest divendres, amb l'emissió de la ràdio per part dels joves de la parròquia, on hi va participar una delegació comunal, encapçalada pels cònsols. A la nit, l'orquestra La Nueva Alaska va ser l'encarregada de fer ballar els lauredians i lauredianes, que tenen per endavant quatre dies més de concerts per a tots els gustos.

La jornada d'aquest dissabte la protagonitzen, sobretot, els gegants. Aquest matí s'ha celebrat el tradicional ball a la Plaça Major, acompanyats de la xaranga Tocabemolls. El Rei Moro, la Dama Blanca i els gegantons Canòlich i Julià han sortit ha celebrar la seva diada, que enguany és especial, ja que la Colla de Geganters de Sant Julià de Lòria compleix 35 anys. El president i cap de colla Jordi Diaz, ha manifestat que tot i que els anys pesen i els gegants encara més, “tenim salut encara” per aguantar uns quants anys més. En aquest sentit, el cònsol major, Josep Miquel Vila, ha assegurat que “aguantar 35 anys seguits no és una tasca ben fàcil” i que els geganters han aconseguit que la Festa Major es visqui sempre amb més alegria. “Se l'espargeixen entre ells i l'emeten i la rebem tots”, ha apuntat Vila.

El ball dels gegants ha comptat amb la participació de l'Esbart Laurèdia, que ha ofert diverses actuacions suportant una intensa calor. El darrer ha estat un ball de bastons titulat 'Una altra ronda', amb el qual han fet una crida als joves de la parròquia a sumar-se a la campanya de prevenció que s'ha engegat des del comú i que s'anomena 'Emporta't el seny de festa', per tal que la gent begui amb moderació i no deixi que l'alcohol els hi esguerri la nit. El cònsol major de Sant Julià ha volgut remarcar que, tot i que estigui impulsada pel comú, els que espargeixen el missatge són els mateixos joves, la qual cosa és molt més rellevant. “Divertim-nos, sí; però respectant els altres”, ha afegit Josep Miquel Vila, que ha explicat que la primera nit de festa s'ha tancat sense aldarulls. “El respecte als homes, les dones i a tots és la clau d'èxit perquè aquella festa s'acabi bé, sigui exitosa i en tinguem un bon record” ha conclòs el cònsol.

Un cop acabada d'exhibició a la Plaça Major, tots junts, geganters, esbart i xaranga, acompanyats de tot el públic, s'han dirigit fins a l'entrada de la Casa Comuna, on han estat rebut per les autoritats de la parròquia. A banda dels cònsols, Josep Miquel Vila i Julià Call, també hi han participat els consellers Vidal Martínez, Josep Roig, Francesca Barbero i Meritxell Teruel, entre altres personalitats. En el seu discurs, el cap de la colla gegantera ha volgut recordar els seus predecessors en el càrrec i també aquelles persones que han format part del grup durant molts anys i que, a dia d'avui, ja no hi són.

Aquest dissabte a la tarda les activitats continuen amb un tobogan d'aigua gegant, l'actuació de Zumba i la troba gegantera, que aplegarà una desena de colles d'arreu del territori català. Al vespre s'obrirà la Fira Vintage i, ja de nit, l'Orquestra Cadillac i el grup de versions Hotel Cochambre seran els encarregats de fer ballar a la gent fins ben entrada la matinada.