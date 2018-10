El grup Pyrénées s’ha fet amb el paquet d’accions majoritari d’Enzyme Advising Group, firma de consultoria de transformació digital. Pyrénées ha fet la compra d’aquestes accions a NEXE The Way of Change, soci fundador que es desvincula de la societat. Cal destacar que Pyréneés ja havia adquirit el 2017 un paquet d’accions de l’empresa i que amb aquesta nova adquisició esdevé soci de referència, tal com publica aquest dissabte Expansión.

Enzyme Advising Group és una empresa de serveis professionals que ofereix tasques de consultoria i assessorament tecnològic enfocats a ajudar les empreses en la seva transformació digital.

El president del grup Pyrénées, Patrick Pérez, ha posat en relleu el desig que aquesta inversió en una companyia tecnològica reforci la diversificació del grup i contribueixi a incorporar-hi coneixement tecnològic.

D’altra banda, el CEO d’Enzyme Advising Group, Álvaro Ortín, ha destacat que “amb aquesta decisió es planteja una estratègia de presència al mercat nacional i internacional i l’oportunitat de desenvolupar tecnologies disponibles en l’àmbit de la gestió de la informació per a grans i mitjanes empreses”. De fet, en aquest procés es dona entrada a l’accionariat a primers executius i a perfils claus de l’organització.