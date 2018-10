El primer curs de primers auxilis per a gossos que ha organitzat la Creu Roja Andorrana ha superat les expectatives i es repetirà a l'agost i possiblement més endavant. Tant des de l'organització de l'entitat, com per part de la veterinària voluntària que ha guiat la formació, “ha estat un èxit i les places van acabar-se de seguida, de fet ho repetirem per la gent que no ha pogut venir”.

El curs de primers auxilis canins està ambientat en l'època d'estiu a Andorra, perquè és quan hi ha més perills per als animals. D'aquesta manera, els assistents han conegut de primera mà com fer actuar en cas d'un cop de calor, com enfrontar-se a les temudes paparres i fins i tot a realitzar la maniobra de Heimlich. La majoria de consells i pràctiques aniran encarades a problemes i situacions que poden donar-se a la muntanya, com petites torcedures, perquè a Andorra a l'estiu és un dels llocs on més s'hi va a passejar.

“Aquesta primera edició hem decidit fer-ho en una sala a la seu de la Creu Roja i sense gossos. En tenim un que ans ajuda per a la part pràctica, però moltes de les tasques es faran amb peluixos”, ha afirmat la veterinària voluntària. Per als pròxims cursos ja es plantegen fer-ho a l'aire lliure i permetre que els assistents hi vagin amb els seus animals de companyia.

“No és un curs obligatori, però és molt recomanable que tothom que tingui gossos faci l'esforç de venir, perquè donem eines que poden semblar obvies però que ajuden en el dia a dia de l'animal i poden resoldre situacions complicades en moments crítics”, ha assegurat la veterinària voluntària.