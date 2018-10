El termini perquè les empreses que optaven a la llicència del casino poguessin presentar els seus recursos contra la resolució del concurs ha acabat aquest divendres a les 15 hores. Finalment ho han fet de manera separada i no conjuntament, tal com s’havia anunciat inicialment. Aquesta és la via prèvia perquè els concursants puguin anar a la via judicial. Cinc d’aquestes companyies han confirmat que han optat per presentar aquest recurs: han estat Barrière, Cierco-Partouche, Genting, Casinos d’Àustria i Cirsa.

Tot i que des de les diferents empreses no han volgut donar cap detall del contingut d’aquest recurs, tot sembla indicar que les apel·lacions estan centrades en els criteris i els processos per a l’avaluació de les diferents propostes presentades. En aquest sentit, cal recordar que ara fa tot just dues setmanes, els principals operadors que s’havien presentat al concurs van emetre un comunicat conjunt en què denunciaven “greus irregularitats” en el procediment d’adjudicació.

Des de PVG, que també va ser un dels candidats a aquesta pugna per la llicència del casino, s’ha confirmat que finalment no han presentat recurs, mentre que del grup Raineau han manifestat que no volien fer cap mena de manifestació al respecte.

Des de l’executiu s’ha posat en relleu que els recursos s’han de passar al gabinet jurídic i que, per tant, al tancament del termini previst per a la presentació de recursos, encara no es podia informar de la xifra exacta rebuda.