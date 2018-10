El projecte per englobar tots els esdeveniments esportius del país en una plataforma pública de consulta ja és una realitat. S'anomena Andorra by Sport i a partir d'aquest dilluns tindrà pàgina web operativa així com aplicació mòbil tant per Android com per IOS. L'usuari podrà consultar a través d'un calendari tots els esdeveniments que tinguin lloc a Andorra, siguin competicions, partits o d'altres activitats relacionades amb l'esport, siguin de grans dimensions o més locals, tal com ha explicat el director de Banca Personal de BancSabadell d'Andorra, Gerard Fonolleda. L'entitat bancària patrocina aquest projecte.

Per tant, serà una eina útil per als esportistes i acompanyants, però també per als organitzadors, ja que a través d'aquesta plataforma “donaran més repercussió mediàtica als seus esdeveniments”, ha defensat Fonolleda, i podran controlar “solapaments” de competicions.

El project manager i ànima d'Andorra by Sport és Riera Machado, que ha explicat que aquest calendari esportiu es podrà consultar a través de tres canals: la pàgina web, l'aplicació mòbil i també les xarxes socials. El calendari informarà dels esdeveniments, i cada esdeveniment comptarà amb un detall explicatiu, així com enllaços cap a les webs dels organitzadors i links per fer la inscripció si, per exemple, es tracta d'una cursa. També hi haurà un directori de contactes i una secció de notícies esportives. L'apliació mòbil, gratuïta, està més pensada per a l'usuari del país, mentre que la web es vol fer atractiva sobretot per a un “públic internacional”, ha indicat Machado.

La que es podran descarregar i consultar els usuaris a partir de dilluns, però, és una versió inicial d'Andorra by Sport. A partir del 'fed-back' que vagin rebent tant d'usuaris com d'organitzadors, es llançarà la versió definitiva l'1 de setembre.

La particularitat d'Andorra by Sport, ha defensat Machado, és que farà una “feina intensa” d'anar a buscar la informació sobre esdeveniments, pensant en el que necessita l'usuari final.

El projecte compta amb el suport d'Andorra Desenvolupament i Inversió (ADI). Per a aquest primer any s'ha previst una inversió de 30.000 euros, que passaran a ser 25.000 anuals a partir del segon any, ha informat el project manager. Així mateix, per a aquest 2018 s'han previst 1.500 descarregues de l'aplicació, 10.000 visualitzacions a la pàgina web i 7.500 seguidors a les xarxes socials. Cara el 2019 es preveu doblar o fins i tot estar per sobre d'aquestes xifres, i ja de cara al 2020 s'han previst haver assolit 7.500 descàrregues, 50.000 visualitzacions a la web i 25.000 seguidors a les xarxes socials.

Machado ha explicat que la idea és anar afegint continguts diferenciats dins del projecte, com per exemple informació sobre resultats de competicions o fins i tot emissions en 'streaming'.

Per la seva part, la directora de l'ADI, Judit Hidalgo, ha confiat que iniciatives de “coordinació” de l'esport sorgeixin també a d'altres sectors, perquè “ens enfortirà com a país”, ha opinat.