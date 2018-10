El fet que en el redactat de la nova Llei de la Funció Pública no es fixi una limitació per a la reserva de plaça quan un funcionari demana una excedència per ocupar un càrrec públic, com pot ser conseller general, ha generat “sorpresa” entre alguns consellers generals de la majoria, ja que aquest aspecte no havia transcendit en les trobades que havien mantingut amb la titular la cartera quan els va exposar les novetats de la llei ni tampoc els consta que hagi estat una demanda dels treballadors. D’aquesta manera, fonts consultades posen en relleu que actualment aquesta reserva de plaça queda limitada a dos mandats i no es veuria de bon ull que aquesta mesura fos il·limitada ja que creuen que això només serveix per “allunyar el sector públic i el privat” encara més.

Les fonts consultades recorden que en el primer mandat de Toni Martí es va prendre la decisió de reservar places per un període de dos mandats, en lloc de només un, tal com estava fixat anteriorment. Aquest pas es va donar tenint en compte que cònsols i cap de Govern només poden encadenar dos mandats seguits i que, per tant, tenia lògica que es reservés la plaça de funcionari per aquest termini. Alguns consellers de Demòcrates per Andorra, per tant, han rebut amb reticències el fet que a la reforma de la llei es fixi que la plaça es manté “fins que cessi la causa objecte de la concessió d’excedència” que es pot sol·licitar, tal com consta redactat en la llei que es troba a tràmit parlamentari. En aquest sentit, cal recordar que hi ha càrrecs, com pot ser conseller general o d'un comú que no tenen limitació de mandat, per la qual cosa aquesta reserva s’allargaria més enllà dels dos mandats actuals.

Per aquest motiu, hi ha qui considera que “no té sentit” que aquesta mesura es mantingui més enllà dels dos mandats i assenyalen fins i tot la injustícia que seria per a la persona que ha ocupat la plaça vacant. Les fonts consultades han destacat que encara no se sap si hi haurà una esmena de DA per modificar aquest redactat o no.