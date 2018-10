Un dels objectius d'Andorra Telecom pel que fa a la telefonia mòbil, més enllà de continuar estenent la cobertura 4G a tot el país, és millorar la cobertura 3G dins dels edificis dels nuclis urbans, ja que depenent de la llar, en certes zones el senyal no és suficient. Per això, el director general de l'operadora, Jordi Nadal, ha explicat a l'ANA que s'està treballant per augmentar el nombre d'antenes en zona urbana i també s'està estudiant la implementació de tecnologies alternatives, com és l'anomenat 'Wifi calling', que permet fer i rebre trucades de mòbil a través de la connexió wifi de les llars.

Nadal ha explicat que aquesta tecnologia pot millorar molt els problemes de cobertura 'indoor', “que són més importants que portar la cobertura més enllà d'un bosc”. De fet, es podria aconseguir que tots els terminals wifi de totes les cases del país es convertissin en antenes de 3G.

De moment encara no s'ha fixat una data de posada en marxa del nou servei, perquè tot just estan estudiant les modificacions que Andorra Telecom ha de fer a la xarxa de telefonia mòbil i la manera d'activar aquesta funcionalitat en els terminals. “Sabem que, per exemple, els Iphone, a partir del model 6, ja tenen la funcionalitat, i ara cal mirar com la despertem”, ha indicat el responsable de l'empresa.

Buscar usos pràctics del 5G



D'altra banda, Andorra Telecom també està estudiant la idoneïtat de desenvolupar la tecnologia 5G, però primer cal buscar casos d'ús pràctic que en justifiquin l'elevada inversió, ja que multiplica per vuit la que s'ha fet amb el 4G.

Jordi Nadal ha indicat que el 5G permet molta més velocitat (1 gigabit), que hi hagin molts més dispositius connectats i més baixa latència, és a dir, més capacitat de reacció. “Però a ningú se li acudeix què és el que pots fer amb 1.000 Mbps i que no puguis fer amb els actuals 100”, apunta Nadal, de manera que es pregunta “qui està disposat a pagar més per descarregar un contingut amb 1 segon en comptes de 10 segons'”. La possibilitat de connectar molts dispositius pot ser necessària en grans ciutats, però no fa falta a Andorra, perquè no hi ha prou densitat d'edificis i, pel que fa a la latència, només té sentit per millorar la capacitat de reacció en cas de comandar a distància algun tipus de vehicle.

Per tot plegat, Nadal assegura que tots els operadors estan a l'espera i que, internacionalment, encara s'ha de definir com funcionarà aquesta nova tecnologia per poder fabricar els terminals i les xarxes, perquè siguin compatibles a tot el món. A Espanya es parla de tirar endavant el 5G al 2022, de manera que la previsió d'Andorra Telecom és no començar abans del 2020, perquè la intenció és esperar-se a “la versió definitiva bona i provada”. “No ens podem permetre el luxe de no implementar-ho si al final tothom té 5G, però no és una necessitat de país”, ha conclòs Nadal.

Finalment, pel que fa la fibra òptica, Nadal ha dit que ja es comencen a plantejar tornar a incrementar les velocitats, tot i que fa poc que s'han elevat a 300 Mbps. Fins i tot, ha apuntat, es plantegen fer proves pilot per arribar als 10.000 Mbps en un immoble, per exemple unes escoles, malgrat que tot el tràfic acumulat d'Internet de tot el país tingui un pic de només 13.000 Mbps.