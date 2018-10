Havia de ser la primera visita nocturna al camí hidroelèctric d'Engolasters d'aquesta temporada, però la previsió de mal temps per aquest dijous al vespre ha obligat a FEDA a modificar l'activitat i traslladar-la a cobert. Per això s'ha canviat el recorregut previst a l'exterior per una visita guiada al museu de l'Electricitat, a la qual hi han assistit una cinquantena de persones.

Els inscrits han pogut realitzar una visita breu al museu, on han rebut una explicació resumida de la història de la instal·lació. Com que es tracta d'una proposta condensada, que dura poca estona, els assistents han rebut una invitació per tornar al museu un altre dia, de manera que puguin completar la visita amb més calma. I és que després del recorregut per l'espai museístic hi havia programat un concert a càrrec de Landry Riba & Jordi Claret de l'ONCA. El duet format per un baix i un violoncel ha ofert un repertori poc convencional i fresc, on la improvisació és el que millor els defineix. Els dos músics han interpretat vuit peces sorgides d'unes bases establertes, però que precisament, pel fet del 'deixar-se portar', han acabat sonant diferents del que preveien. A més, Riba i Claret han fet participar al públic en l'inici d'una base, que un cop enregistrada, ha servit de fonament per a una peça creada en el precís moment.

La proposta d'aquest dijous forma part de les visites nocturnes que FEDA realitza durant el període estiuenc, per tal de descobrir el patrimoni industrial i arquitectònic i la història de l'energia hidroelèctrica del país. La propera serà el 2 d'agost, on hi ha prevista una nova sortida al camí hidroelèctric d'Engolasters, seguida d'una observació astronòmica. Després, el 12 d'agost, un any més, la visita serà compartida amb l'observació de la pluja d'estels de les llàgrimes de Sant Llorenç, de la mà dels astrònoms del Parc del Montsec. I per acabar la temporada de les Nits d'estiu, el 23 d'agost, la visita al camí estarà acompanyada d'una narració de misteris i llegendes del llac que menja estels, de la mà de la narradora Assumpta Mercader.