Les obres de l'avinguda Meritxell o les que s'estan fent per habilitar la plataforma de Soldeu són, pel Govern, motius de justificació i exemple per permetre treballar en dies festius de manera excepcional als sectors no directament relacionats amb el turisme. Així ho ha esgrimit per escrit en resposta a les preguntes formulades fa unes setmanes per la consellera general del PS, Rosa Gill, arran de la modificació del decret del calendari laboral per aquest 2018. El Govern sosté que en els darrers anys s'han rebut “un cert nombre” de sol·licituds d'empreses del sector de la construcció, oficines i serveis no directament relacionats amb el turisme que demanen poder treballar en dies festius. Segons les explicacions de l'administració, aquestes sol·licituds estaven basades en “necessitats justificades” per al benefici de l'interès general. Precisament en aquest apartat es posen com a exemple les dues grans obres que actualment s'estan duent a terme al Principat on “la reducció de la durades de les obres ha estat considerada des de l'inici com una qüestió d'interès general pel Govern”.

Més enllà d'aquests motius de “necessitat justificada pel bé de l'interès pública”, en les respostes també es ressalta que necessitats organitzatives pròpies de l'empresa (com poder dur a terme obres en un establiment en dies de festa per interrompre el menys possible la venda) o “motius d'urgència” (com la visita d'un professional en cas de fuita d'aigua o similar), justifiquen la modificació del decret del calendari laboral. A més, l'executiu apunta que les sol·licituds que fins ara es donaven per treballar en dies festius no s'adequava als decrets del calendari laboral aprovats en anys anteriors, que només es contemplava aquesta possibilitat si els treballs servien per facilitar l'accés a la via pública.

Per tot plegat, l'executiu va decidir, el mes de juny, modificar el decret del calendari laboral d'aquest 2018 per “flexibilitzar la normativa” i permetre que els sectors, més enllà dels que estan directament relacionats amb turisme, puguin treballar en dies festius de manera excepcional i previ avís al ministeri. A més, segons destaca en el text, la modificació del decret també permet “dotar de seguretat jurídica i de les garanties oportunes una pràctica reiterada i existent des de fa anys” i que fins ara “no establia la manera com s'havien de compensar els dies festius als treballadors”. La modificació del decret apunta que el dia festiu s'ha de traslladar a un altre dia i en cas de ser els dies de Meritxell, Nadal, Cap d'Any o la Constitució caldrà retornar-lo amb dos dies de festa remunerats.

En les respostes a la consellera general, el Govern recorda que no respectar aquest dret, recollit en el Codi de relacions laborals, pot comportar una sanció per l'empresari d'entre 501 i 3.000 euros i defensa que sempre que es mantinguin les circumstàncies actuals i els arguments esgrimits l'administració serà partidària de mantenir aquesta modificació en els futurs decrets del calendari laboral, que s'aproven anualment.