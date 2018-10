Un mes després de la inauguració del servei de bicicleta elèctrica compartida, Cicland ultima els detalls perquè totes les parades distribuïdes pel país estiguin operatives. Aquest divendres posarà en marxa les estacions de Santa Coloma, la plaça de la Rotonda, Encamp, la Massana i Ordino, sumant-se a les vuit ja operatives a les parròquies d'Andorra la Vella, Escaldes-Engordany, Sant Julià i Canillo.

El servei compta amb 220 persones inscrites, tot i que només el 30% dels usuaris utilitza el servei de manera activa. “La resta no han volgut donar la fiança activa o s'han inscrit i ho han deixat”, ha comentat el gerent del servei Èric Fraissinet. “Hi ha gent que ens diu que la fiança de 300 euros és molt”, per això des de Cicland “estem buscant alternatives per fer que la fiança no sigui tan dràstica perquè al client no li suposi un problema tan gran”.

Pel que fa a l’ús de les bicicletes, el gerent del servei destaca que la majoria de trajectes tenen lloc entre Andorra la Vella i Escaldes-Engordany o dins de les dues parròquies. També hi ha usuaris que “agafen la bici a Canillo i, com que el servei és gratuït, aprofiten per fer alguna gestió”, deixant la bicicleta a la mateixa estació.

En referència a les declaracions del cònsol menor d'Escaldes-Engordany, Marc Calvet, sobre la prohibició de bicicletes per l'avinguda Carlemany, Fraissinet no creu que afecti els usuaris de Cicland. “Al final Escaldes està molt ben connectat i els dos carrers paral·lels són molt pràctics”, afirma el gerent. Fraissinet comenta que fins i tot els ciclistes poden anar més de pressa pels carrers del costat, ja que la persona “no ha d'anar vigilant la gent que va de botiga en botiga o passejant”.

De la mateixa manera, des de Cicland veuen amb bons ulls la tasca del Govern i els comuns a l'hora d'augmentar els carris bici. “Estem agraïts que la xarxa de carrils bici vagi en augment”, ha afirmat Fraissinet.

El servei de Cicland deixarà de ser gratuït a partir de la setmana que ve quan totes les parades del país estiguin operatives, a excepció de l’estació de la part alta de l’avinguda Meritxell, inoperativa a causa de les obres de remodelació del carrer.

Servei interromput per les festes majors

Els usuaris de Cicland no podran deixar les bicicletes a les parades que es trobin als carrers de les festes majors. “A Canillo vam treure les bicis a la festa, a Escaldes hem tret les bicis al passeig Arnaldeta de Caboet i aquest cap de setmana a Sant Julià no les posarem”, ha explicat Èric Fraissinet. Un cop acabin les festes, el servei tornarà a estar operatiu.