El comú d'Escaldes-Engordany traslladarà la sentència de la mútua dels agents de circulació al Tribunal Constitucional (TC). Així ho ha confirmat aquest dijous al migdia la cònsol major escaldenca, Trini Marín, a la sortida de la missa de Santa Anna, en el dia principal de la festa major de la parròquia. Marín ha explicat que a principis d'aquesta setmana van rebre la resposta del Tribunal Superior (TS) i que, tal i com s'esperava, es manté en el posicionament de suspendre cautelarment l'execució de la sentència 48-2018, de 24 de maig, que obligava a anul·lar la mútua dels agents escaldencs. De moment, però, seguirà en vigor.

La cònsol major ha volgut recordar que, malgrat que des d'Escaldes-Engordany sempre hagin aplicat correctament l'article de la llei (el 36), que diu que pot ser el comú qui ho subvencioni o bé crear la mútua, se'ls obliga a eliminar-la sense que es parli de modificar l'article en qüestió ni buscar la manera de solucionar-ho. “Aquí no ens podem quedar”, ha remarcat Trini Marín, ja que si hi ha un dubte dins d'un article cal arreglar-ho, encara que s'hagi d'impulsar des del comú. Marín no s'ha mullat sobre si el TC els donarà la raó i ha insistit que cal respectar la justícia, de manera que ja es veurà què és fa, un cop es tingui la resposta.

Pel que fa a la carta que el comú d'Escaldes-Engordany va fer arribar al Consell General, per tal que sigui ell el que decideixi si s'ha de modificar la llei dels agents de circulació (del 2005), arran de la sentència del TS que anul·lava la mútua dels integrants del cos escaldenc i assenyalava que l'article 36 del text legal pot ser inconstitucional, la cònsol major escaldenca ha dit que encara no han rebut resposta.

Sobre la tasca de la persona externa que es va incorporar al cos fa un parell de mesos, per tal d'acabar amb els conflictes que enfrontaven els treballadors amb els seus superiors, assegurant que rebien coaccions i amenaces per part dels caps, Trini Marín ha manifestat que tot està més calmat, després que el 'mediador' hagi parlat amb la quarantena d'agents de circulació. En aquest sentit, i com ja ha fet en més d'una ocasió, Trini Marín ha reiterat que tots els efectius treballen “molt bé” i que des del comú es procura fer tot el que calgui perquè ells puguin fer una bona feina.

Les obres de Fiter i Rossell i l'aparcament de l'Escalé, els dos grans reptes abans de finalitzar la legislatura

Trini Marín també ha parlat, aquest dijous al migdia, dels reptes que li queden a l'equip comunal abans que s'acabi l'actual legislatura. D'una banda, les obres de la separativa d'aigües de l'avinguda Fiter i Rossell. Marín ha dit que enllestint aquest tram compliran el conveni que van signar amb el Govern. Així, quan estigui acabat, que calculen que serà a mitjans del 2019, ja s'haurà realitzat el 90% de la xarxa separativa de la parròquia. Aquesta actuació s'aprofitarà per envellir les voravies de l'avinguda.

Per altra banda, el comú escaldenc té per endavant el repte de l'aparcament de l'Escalé, el qual es va aprovar en el consell de comú del mes de juny. Tot i que el pàrquing és impossible que estigui acabat abans que s'acabi la legislatura, sí que estaran els treballs engegats, perquè els continuïn els propers cònsols. La voluntat és tenir enderrocades les dues parcel·les que el conformaran (una del comú i l'altra de propietat privada) i començar les excavacions. “Jo penso que és un projecte molt important per la parròquia”, ha apuntat la cònsol major, que creu que donarà molta vida a part alta de la parròquia, donada la proximitat amb la zona de vianants. Cal recordar que el nou equipament tindrà capacitat per 600 vehicles.

Un Sant Anna especial, marcat pels 40 anys de la parròquia

Enguany, la festa major d'Escaldes-Engordany està marcada pel 40è aniversari de la parròquia. Aquest dijous, coincidint amb la festivitat de Santa Anna, patrona de la parròquia, l'equip comunal i el pubillatge han assistit a la tradicional missa a l'església de Sant Pere Màrtir. Tot seguit, s'ha celebrat un dels actes més esperats de la festa, l'exhibició de l'esbart Santa Anna a la plaça que porta el mateix nom, i que ha aplegat desenes de persones sota un sol imponent. L'actuació ha finalitzat, com mana la tradició, amb el ball de Santa Anna, en el qual també s'hi han sumat les autoritats. La celebració ha finalitzat amb un aperitiu per a tots els assistents, a càrrec de la Unió Proturisme d'Escaldes-Engordany.

Tot i que els principals dies de la festa major escaldenca són els de Sant Jaume i Santa Anna, aquest any, aprofitant la celebració dels 40 anys, el comú ha decidit allargar un dia més la festa, reservant així els focs artificials per divendres, juntament amb el concert jove del grup Efecto Pasillo. Per aquest dijous al vespre hi ha programat el concert amb el grup català Els Catarres, així com el concert i el ball amb l'Orquestra Meravella, habitual de fa molts anys a la festa major d'Escaldes-Engordany.

La cònsol major, Trini Marín, ha volgut recordar, per acabar, que els firaires estaran instal·lats a la parròquia fins diumenge i que el dissabte serà el Dia de l'infant, amb totes les atraccions al 50% del seu preu habitual.