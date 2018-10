La Travessa d'Ordino i la Massana torna aquest diumenge 5 d'agost, amb sortida i arribada al Prat del Call ordinenc, i amb places per fins a 150 corredors. Es tracta d'una cursa de 15 quilòmetres i 1.120 metres de desnivell que transcorre per camins de les dues parròquies (passant per zones com les Angleves, la collada de l'Estall o el Bony de les Neres) amb trams de “força pujada”, ha explicat el director tècnic de la travessa, Gaspar Pellicer. En qualsevol cas, el que es vol fomentar, més enllà de la competició, és la participació de tota la família. Per aquest motiu, es repeteix la gimcana popular de l'edició passada i el dinar per cloure la travessa, que tindrà lloc també al Prat del Call.

De proves de córrer n'hi ha moltes per aquestes dates, ha reconegut el conseller de Turisme, Esports i Dinamització del comú d'Ordino, Jordi Serracanta, i per aquest motiu s'ha optat per fer la travesa atractiva per a les famílies, i no tant per als esportistes de nivell, que ja tenen altres opcions. “Volem que sigui una cursa de muntanya, perquè no deixa de ser una competició, on es pugui consolidar també la part familiar”, ha defensat la consellera d'Educació, Joventut i Esports del comú de la Massana, Natàlia Cusnir.

I aquí és on entra en joc la gimcana, que aquest any se li ha tret la part més competitiva amb control de temps i classificacions, amb l'objectiu que els participants “gaudeixin de les activitats i de la muntanya”, ha defensat Pellicer. Hi haurà proves d'orientació, de tir en arc, d'equilibri o d'escalada, entre d'altres.

Les inscripcions ja estan obertes i tenen un cost de 17 euros. Els menors de dotze anys no paguen.