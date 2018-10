Una setmana després de l'anunci de la suspensió del projecte de The Cloud, i a l'espera que arribin els informes definitius per esbrinar quina ha estat la raó del sobrecost de les propostes, continuen les reaccions. Aquesta vegada ha estat el ministre portaveu, Jordi Cinca, qui durant la roda de premsa posterior al consell de ministres ha defensat la decisió final. Pel titular de Finances haver continuat amb la iniciativa hagués situat en la tessitura a Andorra Telecom de saber que el projecte no era sostenible ni rendible des del punt de vista econòmic, a causa del sobrecost de les propostes. “Seria una inversió exagerada per l'actiu que es pretenia explotar”, ha dit.

Tot i això, ha reconegut que la suspensió final ha fet perdre “un bon nombre de mesos”, ja que hi havia el convenciment que The Cloud era viable i, per tant, la idea inicial havia anat modulant i madurant a la vegada que els terminis també s'allargaven. Però ara tot s'ha vist troncat. A l'espera dels informes definitius, Cinca no s'ha volgut mullar i no ha indicat si la nova proposta arribarà abans o no que s'acabi l'actual legislatura, però ha apostat fermament per treure “rendibilitat de l'actiu més important d'Andorra Telecom”. “Seria una mala gestió no intentar treure rendiment d'aquest terrenys”, ha reiterat el ministre, que aposta per un nou projecte.

Finalment, el ministre també ha apostat, tal com ja va destacar aquest dimarts el consell d'administració d'Andorra Telecom, que cal urbanitzar i rehabilitar l'espai més pròxim a l'avinguda Meritxell per “endreçar el millor possible la zona”.