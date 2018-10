El transport públic del país fa temps que està immers en constants litigis i l'executiu fa anys que té sobre la taula l'obligació i la necessitat d'esclarir el futur d'aquest sector. Amb la idea de començar a fer passos en aquesta direcció, el mes d'abril el Govern va presentar la iniciativa per tirar endavant una plataforma de mobilitat intermodal per agrupar en una sola aplicació totes les possibilitats existents al país per desplaçar-se d'un lloc a l'altra. L'executiu va delegar a FEDA la redacció del plec de bases i la posterior presentació del concurs. Ara, però, la Cooperativa Interurbana Andorrana dubta que la parapública tingui l'autoritat delegada per poder convocar aquest concurs, fet que es va produir el 27 de juny quan la licitació es va publicar al BOPA i actualment es troba en recerca d'ofertes.

“La llei no dona atribucions a FEDA pel transport, només per gestionar l'energia elèctrica”, ha destacat el president de la Cooperativa, Gabriel Dallarès, en declaracions a l'ANA. La màxima representació d'una de les empreses concessionàries del servei de busos de línia al país ha confirmat que l'empresa ha presentat un recurs administratiu amb l'objectiu que s'aturi el concurs i que sigui el Govern qui ho porti de manera directa, tal com marca la llei. “En el plec de condicions del concurs s'indica que el convoca FEDA perquè l'executiu li ha delegat les competències, però aquest fet no ha estat publicat al butlletí oficial”, explica el president, a la vegada que reitera que el transport és una autoritat indelegable.

A més, Dallarès recorda que en la sentència del mes de març en relació al concurs per a la concessió de les línies de transport, el Tribunal Superior (TS) ja va indicar que era contrari a dret delegar la gestió del transport nacional. “És quelcom purament legal, nosaltres necessitem parlar directament amb l'autoritat delegada, cal sortir de les complicacions no necessàries”, ha dit, mentre ha afegit que el Govern intenta de “forma subreptícia” aconseguir allò que el TS ja va dir que no era legal. En cas que el recurs administratiu no esclareixi els fets o els aturi, Dallarès ha confirmat que seguiran el procediment i acudiran a instàncies judicials. A més, obre la porta fer accions en paral·lel com la denúncia al Tribunal de Comptes, donat que l’exercici de competències que no corresponen a FEDA poden comportar que aquesta entitat incorri en una despesa irregular.

El director general de FEDA, Albert Moles, ha confirmat el recurs i ha apuntat que el consell d'administració de la parapública l'està estudiant. Moles ha descartat contestar si realment la parapública en té la concessió i ha emplaçat a fer-ho quan el Consell prengui una decisió sobre el recurs.

Precarietat i inseguretat

Més enllà del concurs per a la plataforma de transport intermodal, el president de la Cooperativa Interurbana també ha reiterat que la situació actual del transport públic del país és “molt incerta” i demana que no “s'improvisi”. Dallarès denuncia que des de fa anys que s'està pendent de la presentació de la licitació de les línies d'autobús i que quan es va fer, es va fer malament i per això es va interposar el recurs, i que finalment el TS els va donar la raó. “Durant l'anterior mandant ja s'havia de fer, el segon mandant també i al final ho acabarà fent el següent executiu”, es resigna. Des de la Cooperativa demanen que se'ls esclareixi davant de calendari quan acabarà la situació actual, quan es presentarà la licitació de les noves línies d'autobús i com es transitarà fins a la nova situació, perquè “no es pot acabar d'una manera sobtada, hi ha molts treballadors que en depenen”. Dallarès afegeix que “de moment tot això sembla que no hi és, malgrat que en nombroses ocasions ho hem demanat”.

El president recorda que actualment la llei els obliga a continuar donant el servei, però també avisa que no sap quines condicions es proposaran en el nou concurs ni si l'empresa s'hi podrà presentar. “Potser els requisits que ens demanen són inassumibles i per això reclamem que se'ns expliqui tot com anirà, amb temps per poder, si cal, reconduir la situació”, explica. Fa dues setmanes el ministre portaveu, Jordi Cinca, va explicar durant la roda de premsa posterior al consell de ministres que l'objectiu era presentar el concurs de les línies d'autobusos l'estiu del 2019.