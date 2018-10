Les fortes pluges d'aquest dimarts a la tarda han obligat el COEX a actuar d'urgència, especialment a Sant Julià de Lòria. La gran quantitat d'aigua caiguda en poca estona, en alguns moments barrejada amb pedra, va causar diverses esllavissades de terra en algunes carreteres de la parròquia, segons ha informat l'àrea de Conservació i Explotació de Carreteres a les xarxes socials.

Els treballs de neteja es concentren, sobretot, a les carreteres de Fontaneda, Nagol i la Peguera, que són les que han quedat més afectades, segons ha explicat a l'ANA el cap de l'àrea del COEX, Jordi Garcia. Tècnics del servei es van desplaçar fins als punts problemàtics de seguida que van rebre l'avís, aquest dimarts, i van estar-hi treballant fins la matinada amb raspalls i dipòsits d'aigua, per tal de deixar un pas segur el més ràpid possible. Aquest dimecres al matí han continuat les tasques i està previst que quedin enllestides al llarg del dia d'avui.

Garcia ha comentat que la intensa pluja va arrossegar bastanta quantitat de pedra petita, que barrejada amb la sorra es va acumular al mig de les vies. Com que la previsió és que les tempestes de tarda es puguin repetir al llarg de la setmana, tot i que amb menys intensitat, els treballadors del COEX han deixat espai als vorals per si es tornés a repetir la situació. Per sort, no s'han hagut de lamentar danys considerables.