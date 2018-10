Segons expliquen els experts, malgrat que no està clar que sigui cert, les 'Variacions Goldberg' de Johann Sebastian Bach van ser creades per un encàrrec. L'objectiu de la comanda, que se li va fer al mestre barroc alemany, era intentar trobar la manera perquè un noble pogués dormir i, així, combatre l'insomi que patia. Anys després, i atorgant la importància que l'obra de Bach es mereix malgrat que fos un encàrrec, el Trio Godberg ha portat 'Variacions Goldberg' a l'església Sant Miquel de la Mosquera, a Encamp. Aquesta vegada, però, l'objectiu no ha estat combatre l'insomni dels espectadors, ben el contrari, delectar-los i fer-los gaudir.

L'espectacle s'ha emmarcat dins del cicle ONCA Bàsic, que impulsa la mateixa Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra, entitat impulsada pel Govern d’Andorra i la Fundació Crèdit Andorrà. La mostra ha aplegat prop d'una cinquantena de persones en un entorn religiós que ha acompanyat les peces interpretades. El grup està format per tres músics de l'Orquestra Nacional Clàssica d'Andorra (ONCA) –Francesc Planella, Laia Capdevila i Mireia Planas– i enguany s'han incorporat per primer cop al cicle. “L'obra original es va dissenyar per a clavecí, i això fa que hi hagi moltes sorpreses i passen coses que no t'esperes”, ha explicat Capdevila.

El concert ha durat aproximadament una hora i mantenir la concentració tota l'estona és un repte per als músics. “Hi ha 30 variacions i s'interpreten totes seguides, de dalt a baix”, relata la viola del Trio Godberg. L'espectacle s'interpretarà per últim cop aquest proper dimecres 25 de juliol a Ordino, amb motiu de les Nits obertes de la parròquia.