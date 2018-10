Andorra Telecom durà a terme un projecte d’adequació provisional de la parcel·la delimitada per l’avinguda Meritxell i els carrers Bonaventura Riberaygua, de la Borda i Sant Salvador, que havia d’acollir l’edifici The Cloud. L’objectiu és embellir la parcel·la, fer-la accessible al públic i retirar les tanques que actualment la separen de l’entorn.

Així mateix, tal i com ja estava previst en els convenis signats entre Andorra Telecom i el comú d’Andorra la Vella, la companyia realitzarà la urbanització, pavimentació i embelliment de l’espai públic situat al davant de la parcel·la, així com dels carrers adjacents. La remodelació d’aquests carrers, que tindrà caràcter definitiu, ha de permetre una millor connexió entre les zones comercials de Bonaventura Riberaygua i del Fener amb la part central de l’avinguda Meritxell –ja remodelada–, contribuint d’aquesta manera a dinamitzar les àrees comercials esmentades.

El calendari d’Andorra Telecom i el comú de la capital preveu culminar aquests treballs coincidint amb l’inici de la propera temporada d’hivern. El president del consell d’administració i ministre d’Ordenament del Territori, Jordi Torres, ha volgut agrair la col·laboració prestada en tot moment pel comú d’Andorra la Vella.

La companyia de telecomunicacions ha adoptat aquestes decisions en el consell d’administració que ha celebrat aquest dimarts per tractar sobre el concurs de licitació de l’edifici The Cloud. L’equip d’arquitectura redactor del projecte i la propietat delegada han presentat les anàlisis preliminars sobre la desviació entre les ofertes presentades i l’estimació base. Els membres del consell d’administració han escoltat les explicacions i han sol·licitat informació complementària així com un informe conjunt de la propietat delegada i dels arquitectes que aporti conclusions clares.

La suspensió del projecte The Cloud es va adoptar dimecres passat en constatar que les ofertes superaven amb escreix l’estimació i que, per tant, no es podia garantir la rendibilitat del projecte. Andorra Telecom continua apostant per un nou projecte en aquest terreny estratègic, situat al bell mig de l’eix comercial, que ha de contribuir a la diversificació del model de negoci de la companyia. En aquest sentit, Andorra Telecom considera que la parcel·la ha d’acollir un projecte que sigui un pol d’activitat transformador de l’entorn urbà, que permeti obtenir un rendiment d’un actiu valuós i que sigui un referent en innovació i sostenibilitat.

Des del consell d’administració s’ha insistit que es tracta d’un projecte de país, però alhora s’emmarca en l’estratègia de diversificació de l’activitat d’Andorra Telecom i, per tant, ha de ser totalment viable des del punt de vista econòmic. Jordi Torres ha valorat molt positivament les noves activitats d’Andorra Telecom que han permès nous ingressos de la companyia al marge de l’activitat tradicional. En aquest sentit, ha apuntat la inversió a la companyia Másmóvil, que va reportar a finals del 2017 una plusvàlua de 26 milions d’euros.