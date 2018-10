No és un servei de mediació. Concretament és una auditora qui decidirà què es fa amb els 38.000 euros de romanents que s'han generat per la venda de forfets conjunts des de Vallnord. Així ho ha concretat aquest dimarts el director general de Pal Arinsal, Josep Marticella, després que el cònsol major ordinenc, Josep Àngel Mortés, anunciés dilluns que Vallnord havia contractat una mediació per posar d'acord EMAP i Secnoa. Les dues parts tenen posicions diferenciades sobre qui s'ha de quedar aquests diners.

En qualsevol cas, i tal com ja va fer Mortés (que fins al maig ha estat president de Secnoa, ara l'ha substituït Joan Viladomat), Marticella ha volgut restar transcendència a aquesta situació. És únicament “una coma”, a paraules seves, dins el contracte de mandat que s'està signant de cara a la temporada vinent, el qual ha de definir la gestió de la marca conjunta de Vallnord.

Segons ha explicat el director de l'estació massanenca, Vallnord considera que aquests 38.000 se'ls ha de quedar, però que Secnoa els reclama.

Així, serà l'auditora que també s'encarrega de treballar aquest contracte de mandat, la que decidirà si els diners “han d'anar aquí o allà”. Uns diners que venen d'un romanent, com sempre n'hi ha als contractes de mandat, ha indicat Marticella. A més, és una “quantitat molt petita” en relació als volums que es mouen entre les dues estacions, ha volgut recalcar. Per tant, no suposa “cap dificultat” ni “problema” entre les dues societats, que mantenen les bones relacions, ha explicat.