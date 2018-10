Juan Hernando, gestor de MoraBanc Asset Management, ha estat escollit com a un dels deu millors selectors de fons del mercat espanyol, segons la llista que publica anualment la revista Funds People. El rànquing es configura amb els vots de selectors de 40 empreses d’inversió. Aquest any s’han rebut més de 400 vots, la xifra més alta en els sis anys que fa que la revista elabora aquesta llista.

Tal com informen des de MoraBanc, dins de l’equip de gestors de MoraBanc Asset Management, Hernando s'encarrega de seleccionar les millors opcions d'inversió entre les propostes de fons de les gestores internacionals per confeccionar el seu fons de renda variable: Mora Manager Selection Fund FI-Global Equity. Es tracta del que es coneix com un fons de fons i que permet invertir en renda variable de forma simple i diversificada, no només en nombre d'actius, àrees geogràfiques i sectors, sinó també en diferents 'managers'. Les claus d'èxit principals en aquest procés són la independència i l'accés directe als millors 'managers' del món, així com un procés intern de selecció, testejat al llarg dels anys.

El reconeixement de Funds People és el segon per a Hernando en aquest 2018. D'aquesta manera, segons es recorda en el mateix comunicat emès per l'entitat bancària, el mes de març la revista Citywire publicava el seu nom a la llista dels 100 selectors més influents d’Europa on només n'hi constaven nou de la zona d’Espanya i en què s’inclou també Andorra.