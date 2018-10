La nit de dissabte 30 de juny, durant les festes del Roser d'Ordino, membres de l'associació Stop Violències van patir una “agressió masclista”, amb paraules seves. Concretament, un noi que formava part d'un grup de més joves va començar a increpar les persones que estaven duent a terme la campanya 'No i punt. Respecta'ns la festa de totes', centrada a combatre les violències sexistes. De sobte, aquest noi va llençar-se contra la taula habilitada per l'associació al carrer Major de la localitat ordinenca, la qual va trencar. En relació a aquests fets, que van ser denunciats a la policia per part d'Stop Violències, el cònsol major d'Ordino, Josep Àngel Mortés, ha assegutat que es va tractar d'un acte “molt puntual”, el qual “no ha anat a més”.

Així mateix, en declaracions fetes aquest dilluns posteriors a la celebració del consell de comú, ha indicat que la corporació no ha pres accions al respecte ja que qui ho hauria de fer, si fos pertinent, és la comissió de festes, responsable de l'organització del Roser d'Ordino. “No és que ens volguem treure responsabilitats de sobre, però qui ho organitza és la comissió de festes”, ha puntualitzat. Però no ha estat necessari.

Precisament la comissió de festes, que es va posicionar a favor d'Stop Violències, s'ha queixat públicament dels altercats continuats que cada edició del Roser es repeteixen a l'aparcament de terra que hi ha a tocar del Centre de Tecnificació d'Ordino, on els joves fan 'botellón' i continuen la festa pel seu compte. En aquest sentit, Mortés ha recordat que és un terreny privat, que no és concretament un pàrquing sinó “un espai obert on la gent aparca”. Per tant, “no podem fer res”, ha reconegut, tot i que és una problemàtica que té data de caducitat. I és que ja hi ha aprovada una unitat d'actuació per desenvolupar la zona, que s'asfaltarà, es faran uns vials i una rotonda, ha indicat el cònsol, i a la zona més propera al Centre de Tecnificació hi ha en marxa un projecte d'interès nacional a càrrec del Govern, per fer-hi un aparcament públic que gestionarà el comú. Els treballs haurien de començar “el més aviat possible” i, per tant, “esperem que l'any vinent”, quan arribi de nou el Roser, “tinguem solucionat el problema”, ha confiat Mortés.