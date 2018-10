Els 417 treballadors del centre comercial Punt de Trobada mostren el neguit per la situació actual de l’establiment, per la possibilitat que aquest canviï de mans i passi al Grup Pyrénées en funció de la resolució de les dues causes judicials entre la família propietària del terreny, la propietària de l’edifici i Pyrénées.

Marta Llamas i Ana Gómez, portaveus dels treballadors, afirmen que totes les notícies que es difonen els provoquen molta inquietud, tan pel present com pel futur del centre comercial. Un present i un futur que no s’entendrien sense un passat. El que va començar l’octubre del 2016 quan el Govern va suprimir el gir a l’esquerra per entrar i sortir del Punt de Trobada. Aquest fet ha provocat un autèntic trasbals pels usuaris i pels treballadors, que en sortir han d’anar a girar a la rotonda de la depuradora per tornar al centre del país. “Sovint hi ha cues de pujada i de baixada. Això fa que no puguis anar a dinar a casa i estiguem aquí tot el dia”, expliquen les portaveus. Els clients també ho pateixen. “El desembre del 2016 hi va haver gent que va estar més d’una hora per sortir del pàrquing. És un aparcament amb mil places. Hi va haver gent que va telefonar a la policia. I entre ells, una dona amb dos fills que havia de recollir una tercera filla a Sant Julià de Lòria. Va agafar els dos nens i se’n va anar a peu al poble”, recorda Ana Gómez.

Les cues els provoquen problemes a l’interior del recinte, especialment per sortir de l’aparcament. “Ens hem de buscar la vida per gestionar la circulació al recinte”, indica Marta Llamas. Han dut a terme mobilitzacions, i han mantingut reunions amb el Govern, amb el Raonador del Ciutadà, amb el comú lauredià, amb l’ambaixada d’Espanya i amb el consulat de Portugal, amb l’objectiu de resoldre el problema “perquè, la gent quan marxa del país, el darrer record que s’emporta és el d’aquí”, subratllen les portaveus.

Van aconseguir que el Govern posés unes freqüències de clípol que, segons els treballadors “són insuficients”, i la promesa de construir una rotonda a l’alçada de la borda Sabater, més a baix del recinte del Punt de Trobada. Per Marta Llamas i Ana Gómez, “el problema continuarà sent el mateix. L’única solució és que la rotonda estigui a l’alçada del centre de comercial però ja ens han dit que no serà possible. No entenem com la poden fer a la Borda Sabater i no aquí.”. Tot això està repercutint en l’afluència de clients al centre i en les dificultats per contractar treballadors. Llamas opina que “si disminueixen les vendes també afecta a les arques del Govern”. El Punt de Trobada també necessita més treballadors però les portaveus reconeixen que “amb les poques freqüències de bus, les cues i el fet d'haver de disposar de cotxe, la gent s’ho pensa”.

A més, hi ha el neguit per la possible entrada del Grup Pyrénées, tot i que ja ha anunciat que es quedaria amb tots els treballadors actuals. “Però amb quines condicions' –es pregunten Llamas i Gómez–. Respectaran l’antiguitat, les condicions que tenim els torns, les vacances'. Tenim clar que quan un negoci canvia de mans sempre canvien coses. Ara mateix tenim aquí 50 persones amb més de 60 anys i famílies senceres amb els cinc membres treballant aquí. Vam parlar amb el ministre d’Interior Xavier Espot i ens va dir que no ens preocupéssim que no ens quedaríem sense seguretat social. Però nosaltres no vivim de la CASS”.

Les notícies que sorgeixen els afecten molt en el terreny personal. “Cada estiu sorgeixen rumors. Quan no és que el Punt de Trobada acollirà un casino és un altre tema. Estem tranquils, la direcció sempre ens ha informat però cada vegada que surt publicada alguna informació hi ha un trasbals i es genera alarma”. Lloen la tasca de l’actual propietari, que “és una persona que transmet molta tranquil·litat. Ha ajudat molta gent i fa un temps eren els únics que feien papers. Estem amb ell al 100 per 100”.