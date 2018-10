Vallnord ha hagut de contractar un servei de mediació, per tal de lidiar amb les diferents postures que mostren EMAP i Secnoa pel que fa al repartiment dels beneficis que generen els forfets conjunts, és a dir, els que es compren des de Valllnord. Representen una xifra de 38.000 euros. Aquest servei de mediació és el que decidirà finalment com es fa aquest repartiment, el qual quedarà plasmat al contracte de mandat que han de signar les dues societats, ja pensant en la temporada vinent.

La problemàtica l'ha donada a conèixer la consellera de l'oposició del comú d'Ordino, Eva Choy, durant el consell de comú celebrat aquest dilluns al migdia. Així constava en una acta d'una comissió mixta celebrada entre la corporació i Saetde. El cònsol major, Josep Àngel Mortés, li ha volgut treure ferro a la qüestió, tot i reconèixer que és la primera vegada que Vallnord ha d'optar per aquesta figura. Ha explicat que el repartiment d'aquests forfets, pel que fa a les proporcions que s'ha d'endur cadascú, s'interpreta diferent entre EMAP i Secnoa, i que calia “trobar algú que ens posi d'acord”. Però ha assegurat que és un tema que “no preocupa en absolut” i que “no afecta gens ni mica les relacions” entre les dues societats. El que cal és “trobar un acord on ens sentim còmodes les dues parts”, ha indicat.

Choy no ho ha vist de la mateixa manera, ha parlat de “controvèrsia” i s'ha mostrat preocupada per com pot afectar al futur de la marca Vallnord, i més tenint en compte que ara Secnoa està liderada per Joan Viladomat, soci majoritari també de Saetde.

També relacionat amb l'estació ordinenca, Mortés s'ha mostrat convençut, igual que ja ho va fer el director d'Arcalís, Xabier Ajona, en una entrevista concedida a l'ANA, que hi haurà forfet conjunt amb Pas de la Casa-Grau Roig, perquè “és de sentit comú”, ha opinat. Ara per ara, però, no hi ha res tancat, ha assegurat.

Finalment, i sense marxar de Secnoa, la minoria també ha criticat que el comú hagi hagut d'assumir una factura extra de 22.000 euros per pagar a una empresa d'advocats per l'assessorament jurídic per al concurs públic i posterior traspàs de Secnoa a privats. Choy ho ha definit com una despesa “mal prevista” que s'ha d'assumir amb diners públics, i ha lamentat que aquesta adjudicació no hagués passat per concurs públic. La consellera de Finances, Maria del Mar Coma, ha defensat que era una despesa difícil de preveure i, en qualsevol cas, ha assegurat que ja és l'últim pagament que el comú haurà d'assumir per tot el traspàs de Secnoa.

Un servei massa “costós”

En un altre ordre de coses, durant la sessió de comú Choy també ha demanat pel projecte ja en marxa (i fins a finals d'agost) de fer un aparcament de pagament al parc natural de Sorteny, i a la vegada posar un autobús que connecti el Serrat fins a aquest pàrquing. En total, tenint en compte les obres, el personal que hi treballa i la contractació del servei d'autobús, la despesa ascendeix a prop de 60.000 euros, el que ha causat sorpresa entre la minoria, per considerar-ho massa “costós”. Al seu parer, un autobús de més de 50 places i tres viatges a l'hora és innecessari.

El cònsol ha exposat que aquest any és una prova pilot i que no es podia “dimensionar” exactament el cost final de tot. Però ha defensat el projecte perquè és una zona “massificada” a l'estiu, i ha dit que possiblement de cara a l'any vinent es contractarà un servei d'autobús més petit.