La policia ha detingut un home i una dona no residents de 55 i 76 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de blanqueig contra l'administració de Justícia, en el marc d'una operació judicialitzada anomenada Webbetruger. El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 30 persones durant aquesta darrera setmana (del 16 al 22 de juliol). Les detencions s'han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (22) i altres delictes (8).

A més, la policia va detenir la setmana passada a Canillo un home resident de 33 anys, com a presumpte autor dels delictes contra la integritat física i moral, el patrimoni, la llibertat, l'honor, la funció pública i la salut pública. Els agents van ser requerits en una estació de servei de la parròquia, ja que el detingut havia agredit un taxista i l'empleat de l'estació de servei, a més d'haver causat danys a l'interior del taxi. Quan van intervenir els agents, el detingut va proferir amenaces i injúries i es va resistir a ser detingut. En efectuar-li un escorcoll, l'home duia una minsa quantitat de cocaïna a la seva cartera.

Pel que fa als delictes contra la seguretat del trànsit, la policia va procedir a la detenció durant la setmana passada de divuit persones en el marc de la campanya d'alcoholèmia que el cos d'ordre està duent a terme durant aquest mes de juliol.

Per últim, la policia va detenir a Andorra la Vella una dona i un home residents de 26 i 27 anys respectivament, com a presumptes autors d'un delicte de maltractaments en l'àmbit domèstic i, en el cas de l'home, també un delicte d'amenaces. Els agents van acudir al lloc dels fets per una discussió de parella en un domicili particular de la capital, els integrants de la qual s'haurien agredit mútuament. A més, l'home detingut va tenir una actitud violenta proferint amenaces als agents.