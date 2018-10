Tot i que sigui estiu, les tempestes de tarda són habituals en aquesta època de l'any. Durant aquestes primeres setmanes de juliol, el temps ha sigut inestable més d'un dia i en alguns ha arribat a caure pedra i tot. Segons dades facilitades pel Servei meteorològic Nacional, el passat diumenge, 8 de juliol, es van acumular 32,8 litres a l'estació de la Borda Sabaté, a Sant Julià de Lòria, i més de la meitat en només 30 minuts. Els tres dies següents les fortes precipitacions de tarda es van repetir, deixant màximes de 19,2 litres a La Comella (12 dels quals en només 30 minuts) el 9 de juliol, 13,8 litres al Roc Sant Pere el 10 de juliol i 36,6 litres a Bordes de Setúria l'11 de juliol.

Segons ha explicat a l'ANA el meteoròleg de l'Oficina de l'Energia i del Canvi Climàtic, Guillem Martín, aquestes quantitats caigudes de pluja “no són res excepcional”. De fet, Martín ha dit que el que va caure durant la segona setmana de juliol és el normal que caigui durant set dies seguits. I com que el juny va ser generalment sec, aquesta aigua ha fet molt de bé a les muntanyes.

Aquest cap de setmana torna a estar marcat per la inestabilitat meteorològica, amb tempestes divendres a la nit i dissabte a la tarda. Per això, els Bombers han recordat, a través de les xarxes socials, alguns consells per sortir amb seguretat a la muntanya en dies com aquests. Des del cos han recomanat consultar la previsió del temps abans de sortir de casa i, en el cas que sigui dolenta, canviar de plans. També han aconsellat que un no vagi sol a la muntanya; avisar alguna persona propera si es fa una sortida, així com de l'hora prevista de tornada; anar ben equipat, tant de roba com de menjar; planificar bé la ruta i portar sempre un telèfon mòbil.

Des del Servei meteorològic Nacional, per la seva banda, han insistit que si ens trobem amb una tempesta en plena muntanya, evitem les zones amb crestes o aquells punts on sigui fàcil rebre l'impacte d'un llamp; no córrer, per evitar que es produeixin corrents d'aire; allunyar-se dels llocs arbrats o amb moltes pedres i, si ens volem protegir, ajupir-nos en forma de bola.