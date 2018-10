Recorrent el camí dels traginers, l'únic que existia fa anys a Andorra, prop d'una trentena de persones han descobert els racons més icònics del Centre Històric d'Andorra la Vella. La visita teatralitzada ha començat al cap del carrer i de seguida les tres fugitives de l'època han fet acte de presència. Davant les atentes mirades dels assistents les tres protagonistes han començat a explicar els detalls del centre de la capital. La plaça Príncep Benlloch, l'antiga presó de la casa del quart, la plaça Sant Esteve, l'antic hostal Calones, la Casa de la Vall, la primera fàbrica de tabac del país o l'actual Consell General, són alguns dels punts destacats de l'itinerari que en tot moment compta amb l'humor espontani de les tres protagonistes.

La ruta teatralitzada aquest any compleix tres anys d'existència, sota la direcció de la companya An-danda-ra, i que aquest dissabte que ve celebrarà l'última posada en escena del mes de juliol. “És creació viva i cada vegada és diferent, amb una base sòlida i creada amb un historiador”, explica Carol Caubet, membre de la companyia. Malgrat que la visita sigui teatralitzada, darrere de l'espectacle hi ha informació i curiositats que fins i tot gent del país no coneix. “Molta gent d'Andorra ens ha dit que ha après coses noves que no coneixia d'aquesta part de la parròquia”, apunta Mercè Canals, membre de la companyia.

La visita, com no podia ser d'una altra manera, ha acabat a les escales de la Casa de la Vall, on els assistents s'han fet una fotografia conjunta, emulant la instantània que cada any es fan els consellers generals del Principat.