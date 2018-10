Saetde, després d'arribar a un acord amb els comerciants del Pas de la Casa (agrupats dins l'associació Iniciativa Publicitària), ha obert per segon estiu consecutiu el telecabina Pioners, que surt des dels peus de l'estació i connecta fins a l'estany de les Abelletes. Es tracta d'una acció reclamada pels comerciants com a mesura per dinamitzar l'estiu de la localitat. A més, romandrà obert també el servei de restauració que hi ha a tocar del llac, perquè els visitants puguin menjar i beure alguna cosa abans de tornar a baixar.

L'estiu passat es va fer la prova pilot de mantenir obert el giny i, finalment, i veient el resultat, s'ha decidit repetir l'acció aquest 2018, concretament fins el 31 d'agost. L'horari d'obertura serà de 10 a 15 hores el juliol, ha informat el president de la Iniciativa Publicitària, Jean-Jaques Carrié, i la intenció és canviar-lo d'11 a 16 hores a l'agost.

Per tal de portar el màxim de visitants al telecabina, Iniciativa Publicitària ha tirat endavant una acció per la qual amb el tiquet de compra d'un supermercat del Pas el client obté una invitació per a dues persones per adquirir una beguda a les Abelletes. “Volem que la gent es quedi tot el dia al Pas”, ha reivindicat Carrié.

El que no es promocionarà aquest estiu, perquè no ha tingut el retorn esperat, és l'opció de poder pujar al giny amb la bicicleta. En canvi, s'ha rebaixat el preu del viatge, dels 5 euros a 1 euro.

Paral·lelament a aquesta activitat d'oci estival, també s'estan promocionant les activitats de senderisme amb guia i de 4×4 per zones al voltant de la vila encampadana.