Viatjar a través dels sentits per aprendre a viure els quatre elements naturals: terra, aire, aigua i foc. Teràpia, exercicis d'introspecció i anàlisi de com ens comportem i quines postures corporals perpetuem al llarg de la nostra vida. Aquestes són algunes de les descobertes que aquest divendres a la tarda han pogut conèixer els assistents a la sala de festes del complex esportiu d'Encamp.

En el marc de la tercera ponència del cicle de conferències de turisme esportiu i de benestar, la ponent Donatella Locatelli i membre de l'empresa Arcadia Porject ha ressaltat que cal “aturar-se per avançar més de pressa”. Locatelli ha indicat que la societat actual porta a la ciutadania a un estrès permanent i, de tant en tant, és necessari escoltar-se a un mateix. La xerrada, que ha portat per títol 'Des d'Hipòcrates al dia d'avui: els pilars per mantenir la salut', ha començat amb l'anàlisi de l'aire i, a través de petits exercicis, els assistents han pogut comprovar com la postura corporal i una bona respiració conscient afavoreixen l'element essencial per viure. “Respirar bé significa viure millor, perquè moltes vegades tenim el diafragma comprimit”, ha destacat abans de la conferència la ponent.

Exercissis de ioga han centrat l'anàlisi de l'element terra que ha donat pas a l'element foc. Aquest s'ha centrat en l'alimentació, una alimentació conscient. “Pots menjar molt sa, però si estàs angoixat i tens un mal estar o un estrès, encara que sigui el millor aliment no arribarà a nodrir ni el cos ni l'ànima”, ha explicat Locatelli. L'element aigua ha tancat la ponència que ha treballat les teràpies energètiques.

Arcadia Project, empresa que promociona el turisme de benestar proposant programes de salut i benestar, ecològics i sostenibles, basats en una oferta de serveis i activitats que giren al voltant de la salut. Donatella Locatelli és també Professional de la comunicació, gerent de diverses agències de publicitat a Itàlia, Andorra (TESTA comunicació) i a Marroc (ComunicareInternational). Ha treballat com a 'coach' personal i empresarial, assessorant i acompanyant les empreses en temes com el posicionament, la comunicació intergeneracional, la solució de conflictes i l'organització de Team Buildings.