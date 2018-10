Ordino ha clausurat, aquest divendres al migdia, el 6è Art Camp, que durant onze dies ha aplegat 25 artistes d'arreu del món, els quals han treballat sota el títol 'Colors per al planeta'. Ara, les seves obres romandran exposades fins el 29 de juliol a la sala la Buna, que ha estat el centre creatiu. Aquesta aventura artística va començar fa deu anys i, a dia d'avui, ja és un projecte consolidat. Que hagi reunit participants de quatre continents és una prova més “del tarannà internacional que té aquesta mostra”, ha dit el conseller d'Administració, Comunicació, Comerç i Dinamització del comú d'Ordino, Xavier Herver, que ha donat per fet que hi haurà una setena edició el 2020. Herver ha destacat el treball “ferm” de l'organització i ha manifestat que per la parròquia ordinenca “és un motiu de satisfacció poder tenir a casa nostra aquest plec d'artistes”, fent la seva feina i, alhora, gaudint de l'entorn.

L'acte de cloenda ha comptat amb l'assistència del cap de Govern, Toni Martí; la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach; la ministra de Cultura, Joventut i Esports, Olga Gelabert, i el ministre d'Educació i Ensenyament Superior, Eric Jover. En el seu discurs, Ubach ha volgut recordar que l'essència de l'Art Camp és promoure el diàleg intercultural entre artistes de diferents països i compartir els valors de la pau i l'amistat. A més, s'ha mostrat orgullosa que Andorra els ofereixi nous elements i presentacions sobre mediació de drets humans i comunicació positiva i ha desitjat que els joves creadors puguin esdevenir ambaixadors del Principat, quan tornin als seus països d'origen i expliquin el que és aquest petit país. “És una molt bona oportunitat per entendre millor les institucions andorranes”, ha assegurat. Per últim, la ministra d'Afers Exteriors ha manifestat que els treballs realitzats a Ordino s'exposaran a la seu de la Unesco l'any vinent i, amb una mica de sort, també a altres indrets del planeta.

Els artistes, en el seu últim dia d'Art Camp, també han estat acompanyats pel president de la Comissió nacional andorrana per a la Unesco, Josep Dallarès, i l'artista de la Unesco per la Pau i padrina de l'Art Camp, Hedva Ser. Aquesta última s'ha mostrat molt contenta d'haver pogut apadrinar el projecte, del qual ha dit que és una iniciativa “única” i “un veritable laboratori per a la pau”. En definitiva, “una passarel·la d'esperança d'entesa per a l'amistat entre els pobles”, ha afegit. Hedva Ser també ha ressaltat que els fruits de la trobada es puguin veure, després, en exposicions a llocs emblemàtics com la seu de la ONU a Nova York i Ginebra o el Parlament Europeu.

Per tancar els parlaments, quatre artistes han llegit el manifest de l'Art Camp 2018, 'Colors per al planeta', a través del qual s'uneixen als 17 objectius de Desenvolupament Sostenible promoguts per les Nacions Unides pel període 2015-2030 i al conveni de les Expressions Culturals. El text referma que els joves creadors “utilitzarem la nostra imaginació per trobar el millor camí per apropar les nostres cultures, preservant la diversitat i millorant la condició humana”, a més de demanar-los que procurin tenir “un paper clau en la construcció d'un món sostenible per a les generacions futures”. Aquest dissabte, els participants tornaran cap als seus països d'origen amb la maleta ben plena de vivències, ja que, a banda de pintar, també han realitzat diverses activitats de lleure.