Després que aquest dijous els colliters de tabac expressessin el seu neguit per la necessitat de signar un acord amb els fabricants d'aquest producte que asseguri que els compraran la collita durant almenys un període de 10 anys, la ministra d'Afers Exteriors, Maria Ubach, ha dit que entén les demandes del col·lectiu, però que aquestes s'han de resoldre internament. De fet, ha apuntat que la qüestió s'ha de tractar entre els fabricants i els colliters, i ha garantit que el Govern farà tot el possible perquè “l'estabilitat del sector agrícola pugui ser possible i efectiva”.

En aquest sentit, Ubach ha dit que aquest malestar no donarà peu a cap modificació de l'acord assolit amb la Unió Europea, que estableix un període transitori de 30 anys abans que el sector entri en règim d'unió duanera. De fet, ha volgut recordar que l'acord ha portat “una solució molt positiva tant per als fabricants com per als agricultors”.

Pel que fa a les ajudes econòmiques que demanen els pagesos per reorientar les explotacions agràries, la ministra ha evitat parlar de la qüestió i s'ha limitat a destacar que des del ministeri d'Agricultura ja s'està treballant per trobar sortides per a la reconversió del sector agrícola, juntament amb els pagesos.

“Entenem el seu neguit, durant tot aquest temps hi ha hagut un diàleg molt intens amb tots els implicats i no hem deixat mai de costat poder tenir la seva opinió”, ha remarcat.